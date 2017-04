2 svitati in abito da suora al Teatro Imperiale

Il gruppo teatrale I RICERCATI presenta 2 SVITATI IN ABITO DA SUORA 21/04/2017 ore 21.00 TEATRO IMPERIALE di Gudionia (10a edizione TEATROFESTIVALCITA' "PREMIO CORVO") INTRPRETI e PERSONAGGI Edoardo Schiaffi/ LUCA, Antonella Arduini/ VIVIANA, Giò Di Colore/ MATTEO, Marco Patania/ SPARTACO Valeria Elle/ SUOR BRUNA, Elisabetta Di Giambattista/ LA SUPERIORA, Serena Vitaliano/ SUOR FRANCESCA. PREMESSA "2 SVITATI IN ABITO DA SUORA" è una commedia degli equivoci che si ispira a film come "A QUALCUNO PIACE CALDO", "SUORE IN FUGA" "NON SIAMO ANGELI" "BELLI FRESCHI" è il più recente "SISTER ACT". La comicità di questo testo scaturisce soprattutto dai doppi sensi nei dialoghi, causati dal travestimento dei due protagonisti (due attori costretti a vestire i panni di due religiose per lavorare). Si tratta di un meccanismo comico consolidato e sempre efficace. Luca e Matteo, costituiscono una copia comica che gioca sulla contrapposizione di due caratteri opposti, Uno serio e razionale e l'altro buffone e istintivo. I modelli a cui si ispirano potrebbero essere innumerevoli: Stalio e Olio, Dean Martin e Jerry Lewis, Ciccio Ingrassia e Franco Franchi, Aldo Fabrizi e Totò e così via… a supportare i due, ci sono altri personaggi che incarnano stereotipi e maschere comiche consolidate: la ragazza sexy ma svampita, la vecchia borbottona, il coatto malavitoso, la saggia e la timida di turno. DUE SVITATI IN ABITO DA SUORA (trama) Due strampalate comparse di Cinecittà, Luca e Matteo, vivacchiano nella speranza di poter diventare grandi attori. Un giorno Luca incontra Viviana, una cameriera di un bar/pub nei pressi di Cinecittà. La ragazza, svampita ma sexy, colpisce Luca, che se ne innamora subito. Ben presto però, Matteo distrae l'amico dal nascente idillio con una proposta di lavoro: un'importante produzione li ha ingaggiati per una "comparsata" in un film. L'unica controindicazione è che i ruoli assegnati a Luca e Matteo non sono certo quelli che hanno sempre sognato. Infatti dovranno "interpretare" due suore! Ma proprio mentre i due giovani stanno provando controvoglia i loro costumi di scena, assistono involontariamente ad una telefonata scottante di un certo Spartaco. Il malvivente si accorge della loro presenza e li minaccia con una pistola, nonostante i due ragazzi, travestiti da suore, invochino l'inviolabilità dell'abito talare. Segue un litigio e parte un colpo, Spartaco cade a terra. Temendo di essere accusati di omicidio, Luca e Matteo scappano alla ricerca di un posto dove nascondersi. Lo trovano in convento di suore, dove ottengono la protezione della Madre Superiora, un saggio sacerdote che conosce la loro vera identità. Qui Luca e Matteo, nei panni di Suor Assunta e Suor Edvige, continuano la loro pantomima, destreggiandosi tra l'ostilità dell'anziana e scorbutica Suor Bruna e la simpatia che susciteranno nella novizia Suor Francesca. Per info gruppo facebook 2 SVITATI IN ABITO DA SUORA oppure contattare tel. 0774/014919 cell. 338/4067785