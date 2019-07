2a Malaysian Night all'Isola del Cinema Roma

Malaysian Night - 2° Edizione

Sabato 20 luglio 2019

Concerto - ore 19:45, Schermo Tevere

Film - Aqerat - 21:30, Fly By Night - 23:20, Film Cinelab

INGRESSO GRATUITO

Isola del Cinema, Isola Tiberina, Roma



Sabato 20 luglio 2019, alle 19:45, sostenuto dall’Ambasciata della Malesia in Italia, ideato e organizzato dall’Associazione Culture del Mondo e sponsorizzato da MTACYS (Ministero del Turismo, Arte, Cultura, Giovani e Sport del Sarawak) e Tourism Malaysia, presentano, la seconda edizione di “Malaysian Night”, una serata che vuole portare il pubblico romano verso la ricchezza culturale della Malesia, nel contesto del 25° edizione del festival ‘Isola del Cinema’.



La serata si concentrerà sul concerto di Mathew Ngau Jau, un artista malese tra i pochi al mondo che sa suonare il 'Sapeh', il tradizionale strumento a corda della regione del Borneo, in particolare Sarawak, accompagnato dalla danza tradizionale di Salomon Gau.

Al concerto seguirà la proiezione del film Aqerat (dramma), vincitore del festival del cinema asiatico a Bologna, del regista Edmund Yeo e Fly By Night di Zahir Omar (thriller), entrambi in lingua originale con sottotitoli in italiano e inglese.



Ospite d'eccezione della serata sarà l'Ambasciatore della Malesia a Roma, Sua Eccellenza Dato’ Abdul Malik Melvin Castelino, grande ed entusiasta sostenitore di questa iniziativa "Voglio invitare tutti i nostri amici italiani, soprattutto da Roma, a godersi una notte d'estate insieme con noi alla piacevole musica di Sape, magistralmente interpretata dal nostro artista Matthew Ngau Jau. Matthew sarà venuto appositamente dal Sarawak a Roma per questa occasione, e siamo orgogliosi di averlo con noi, perché è considerato un vero patrimonio nazionale. Amo queste iniziative che permettono alle varie culture di incontrarsi e scoprire i diversi modi di coltivare gli stessi valori, dopo tutto ".



Il direttore Tourism Malaysia di Parigi, Libra Haniff, che è anche responsabile del mercato italiano, si dice molto soddisfatto di questa iniziativa 'promuovere il turismo del nostro paese significa anche condividere la sua ricchezza culturale: oltre spiagge incontaminate, acque cristalline, foreste lussureggianti, città futuristiche, ottimo cibo ... abbiamo anche un'incredibile diversità culturale, grazie ai vari gruppi etnici che compongono il malese persone. E lo spirito della notte malese del 20 luglio è proprio questo: portare "un po’ di cultura, uno che racconta le tradizioni attraverso la musica dello sape, questo straordinario strumento della famiglia dei liuti".



Sostenuto dall’Ambasciata della Malesia in Italia e relative Agenzie Ideato e Organizzato dall’Associazione Culture del Mondo In collaborazione con: Isola del Cinema Sponsorizzato da: Tourism Malaysia e MTACYS (Ministero del Turismo, Arte, Cultura, Giovani e sport del Sarawak)



Concerto:



Mathew Ngau Jau | altro sito

Musicista, cantante, costruttore di strumenti, artista visivo "National Living Heritage" della Malesia. Mathew Ngau Jau è considerato dal governo malese come un patrimonio nazionale vivente ed è uno dei pochi musicisti di Sape professionisti del Borneo ad essere riconosciuto come autorità indiscussa dello strumento.



Mathew è della tribù dei Kenyah Ngorek di Long Semiang a Ulu Baram, Sarawak (Borneo della Malesia). È anche il custode dei Keniah Ngorek Songs. Ogni volta che ritorna alla sua città natale, Mathew si unisce agli anziani e agli altri musicisti portando il loro Sape a quattro corde per cantare le storie che i loro padri, nonni e antenati hanno raccontato loro per generazioni.



È anche annunciato come uno dei guardiani culturali del Kenyah, un popolo del Borneo centro-orientale le cui pratiche musicali stanno diventando sempre più rare.



Mathew Ngau spera di dare lo strumento e le tradizioni del Kenyah una nuova prospettiva di vita, preservando le sue fondamenta tradizionali e dandogli tuttavia la possibilità di prosperare al di fuori della foresta pluviale.



È anche un artista impegnato a dipingere i motivi tradizionali dei Kenyah/Orang Ulu, il "Tree of Life". Il supporto usato è una tela costruita a partire dalla corteccia d'albero, materiale tradizionale.



Salomon Gau

Salomon Gau è un celebre ballerino e musicista tradizionale proveniente dalla tribù del Kenyah del Sarawak, Borneo, Malesia.



Salomon iniziò a eseguire la danza tradizionale di Ngajat quando aveva cinque anni. Nel 2001, Salomon notò che la crescente popolarità della musica, delle canzoni e della danza contemporanea di Sapeh stava gradualmente abbandonando la musica e la danza tradizionali di Sapeh e così decise di incanalare la musica e gli strumenti tradizionali. Ha imparato da Lian Seling e Michael Arang Jalong, due veterani e creatori del tradizionale Sapeh, uno strumento tradizionale simile a liuto formato da un singolo tronco di legno, e il Jatung Utang, un tradizionale xilofono in legno.



Alcuni dei successi di Salomon includono: il campione del Borneo Sapeh Festival con il suo insegnante, Michael Arang Jalong (2008); in tournée in Svizzera, Francia e Norvegia con Jerry Kamit (2013); e in tournée in Germania con Mathew Ngau Jau, Living National Heritage della Malesia (2014).



Film:



1) 'Aqerat' di Edmund Yeo (Arthouse Drama) (trailer) 102'

La storia segue Hui Ling, una donna che vive al confine tra la Malesia e la Tailandia, e lavora in un ristorante per guadagnare abbastanza denaro per andare a Taiwan, dove pensa di avere una possibilità per un futuro migliore. Tuttavia, quando i suoi soldi vengono rubati, finisce per lavorare in un racket che traffica in esseri umani, che si occupa principalmente di Rohingya in fuga dal Myanmar per la Malesia, al fine di evitare la persecuzione. Inizialmente è sconvolta dalle tattiche estremamente assetate di denaro del racket, ma presto si ritrova ad apprezzare la somma di denaro che riceve. Un fallimento dei suoi sforzi e il suo incontro con Wei, un giovane che lavora in un ospedale e che frequentemente si occupa di pazienti Rohingya, le fanno capire la verità sulla sua vita attuale.



2) 'Fly By Night' di Zahir Omar (Giallo Thriller) (trailer) 101'

Questo thriller dalle tinte noir, ambientato a Kuala Lumpur, segue le vicende di Tai Lo, personaggio che, sotto la copertura del suo servizio di taxi, gestisce una banda che si occupa di estorsioni ad alto livello. A lui si uniscono Ah Soon, Gwai Lo e suo fratello minore Sailo, nel tentativo di estorcere un onorevole. Il detective Kamal cerca di smascherare questo pericoloso piano, ma le azioni spericolate di Sailo lo rendono ancora peggiore per tutti loro.



Contatti:

Associazione Culture del Mondo:

Jacelyn Parry

www.culturedelmondo.org

https://www.facebook.com/culturedelmondoroma/

info@culturedelmondo.org

Ambasciata della Malesia in Italia e relative Agenzie:

www.kln.gov.my/web/ita_rome/home

www.twitter.com/MYembassyRome

https://www.facebook.com/embassyofmalaysiarome/

Tourism Malaysia:

www.malaysia.travel/it-it/it

www.facebook.com/malaysia.travel.it

MTACYS:

Ministero del Turismo, Arte, Cultura, Gioventù e Sport Sarawak

https://mtacys.sarawak.gov.my/

https://www.facebook.com/MTACYS/