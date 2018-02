1Shot80 in Concerto the best of 80's Music special Guest David Zed

1SHOT80 ed il loro travolgente live con le migliori hits degli anni ’80 insieme sul palco al mitico DAVID ZED! David è attore di lunga carriera televisiva, noto in Italia per aver partecipato a programmi TV negli anni ottanta come “Pronto, Raffaella?" (condotto da Raffaella Carrà) impersonando ZED, l'uomo robot. Oltre a divertire il pubblico con le sue performances, ZED si presenterà nella seconda parte della serata in veste di ANDROI-DJ, con una fulminante selezione delle migliori dance-hits dell’epoca!