19a Maratonina Cross al Parco della Romanina

Torna domenica 12 Maggio la “Maratonina Cross”, la manifestazione podistica gratuita organizzata dalla A.S.D. GTM presso il Parco della Romanina (Via L. Schiavonetti nel Municipio Roma VII),che gode dei Patrocini della Regione Lazio, Roma Capitale, Municipio Roma VII, MIUR (Ufficio Scolastico Regionale), CONI Regionale, CIP Lazio, UISP Roma).

L’appuntamento, giunto al suo diciannovesimo anno di vita, si propone anche quest’anno come veicolo per far conoscere al pubblico associazioni che operano nel sociale.

“Quest’anno – ha dichiarato il Presidente della GTM Gianni Disperati– la Maratonina Cross affiancherà l’Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma (AIL) ed in particolare la sezione di Roma “Vanessa Verdecchia” nel ricordo di Federico Civolani un nostro piccolo atleta che non c’è più. Inoltre daremo spazio all’Associazione Save the childreen che offre aiuto a tantissimi bambini disagiati in tutto il mondo”, da quest’anno avremo il piacere di ospitare anche l’Associazione LIBERA, non a caso da quest’anno un’area del parco è stata denominata” Parco della Memoria “, dove sono state piantate 27 querce a ricordo dei 27 magistrati uccisi dalle mafie".

La Maratonina Cross per bambini e non solo

In 19 anni di presenza, la Maratonina Cross ha chiamato ai nastri di partenza quasi 35.000 partecipanti (di cui l’80% bambini) tra i quali anche gruppi di ragazzi diversamente abili,regalando gioia e divertimento ad un pubblico di oltre 60.000 persone di anno in anno sempre più numeroso.

“Non solo corsa però,la maratonina coinvolge veramente tutti, dai 3 ai 99 anni. All’interno del Parco ci sarà una zona destinata ad intrattenere i bambini con animatori che promuoveranno giochi di “strada e popolari” come il gioco della campana, il salto della corda, palla avvelenata e molti altri. Un’area sarà invece destinata ai piccoli da 2 a 5 anni, dove insegnanti della GTM che operano nelle scuole dell’infanzia, coinvolgeranno i bambini con giochi e percorsi motori. E poi con la collaborazione di Associazioni Sportive del territorio e di Federazioni Sportive – aggiunge – ci saranno momenti dedicati alla promozione di discipline sportive meno diffuse, con esibizioni dikaratè, ginnastica artistica, danza moderna, balli di gruppo, nordic walking, tiro con l’arco e non mancheranno minitornei di calcio a 5".

Le scuole del territorio

Tante le scuole del territorio che saranno presenti al Parco della Romanina e per le quali la Maratonina Cross è diventata ormai parte integrante delle attività che la GTM svolge durante l’anno scolastico negli istituti con lezioni di Attività Motoria. Gli Istituti che parteciperanno alla manifestazione con il maggior numero di iscritti saranno premiati con materiale sportivo/didattico grazie al progetto “Centro Commerciale Cinecittà Due per la Scuola” giunto alla 14ª Edizione e patrocinato dalla USR Lazio, con un montepremi di € 600,00.

Inoltre la GTM in collaborazione con il FISDIR (Federazione Italiana Sport Disabilità Intellettiva Relazionale) ed il CIP Lazio (Comitato Italiano Paraolimpico), coinvolgerà nella manifestazione atleti diversamente abili, che oltre alla festa sportiva, verranno inseriti nelle categorie a loro più idonee e correranno la Maratonina.

“Con la UISP Roma– riprende Disperati – verrà realizzata una tappa del torneo regionale di Gioca-Volley, un importante momento di aggregazione (oltre 300 partecipanti) con l’installazione di 13 campi di minivolley. Il Parco della Romanina ospiterà poi gruppi di Boy Scout, un percorso di gimkana con bicicletta e giostre gonfiabilie non mancherà il corpo dei Vigili del Fuoco di Roma, con l’iniziativa“POMPIEROPOLI”, nel corso della quale tutti i presenti potranno cimentarsi nella simulazione di spegnere un incendio, affrontare un percorso con difficoltà e tanto altro”.

Sempre più ampia l’area dedicata ai cavalli e pony, con i quali i bambini potranno effettuare il “Battesimo della sella” e cimentarsi in una passeggiata. Presente quest’anno anche il simulatore del GOLF e il tiro con l’arco.

E poi gli artisti,amici della GTM e della Maratonina Cross, a partire dal “Mago Marameo” che presenterà il suo spettacolo di magia e le gigantesche bolle di sapone e la Caracca Bandun insieme di tamburi itineranti.

“Ovviamente– conclude Gianni Disperati – daremo ampio spazio anche ai senior (la GTM opera anche in 7 centri sociali anziani del Municipio VII ndr)con una passeggiata di 1.000 metri nel parco e a seguire una lezione di ginnastica dolce e balli di gruppo, coadiuvati dagli istruttori e maestri di ballo della GTM”.

La partecipazione alla Maratonina Cross è gratuita.

Il programma della Maratonia Cross al Parco della Romanina

ore 8,30 Raduno e consegna pettorali;

ore 9,00 Passeggiata di km 1, seguirà lezione di Ginnastica Dolce, riservata agli over 60

ore 9.30 Partenza categoria “Rossa” – un percorso di 3200 metri riservato ai nati/e dal 2003 e precedenti;

ore 10,00 Partenza categoria “Gialla” – un percorso di 1600 metri riservato ai nati/e dal 2004 al 2007;

ore 10,30 Partenza categoria “Blu” – un percorso di 800 metri riservato ai nati/e dal 2008 al 2010;

ore 11,00 Partenza categoria “Arancio” – un percorso di 300 metri riservato ai nati/e dal 2011 al 2013;

ore 11,30 Partenza categoria “Verde” – un percorso di 150 metri riservato ai nati/e dal 2014 al 2016.

Gli atleti diversamente abili saranno inseriti nelle categorie a loro più idonee.

Come iscriversi:

dalle 17:00 alle 19:30 presso la segreteria ASD GTM, via Zagarise 26 (traversa via Gasperina) tel. 06.7232388 (email: segreteria@asdgtm.it)

dal 4 maggio, dalle ore 16:00 alle 19:00 presso Centro Commerciale Cinecittadue ( presso infopoint)

Dal 6 maggio, dalle 11,00 alle 19,00 presso Decathlon Tor Vergata.

Domenica 12 Maggio dalle ore 8,30 presso il Parco della Romanina (Via L.Schiavonetti)

Per informazioni: segreteria@asdgtm.it; www.asdgtm.it;