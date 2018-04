1990 al circolo degli illuminati: Frankie hi-nrg

Martedì 24 aprile torna al Circolo degli Illuminati il party dedicato agli anni ’90.



Attraverso lo sviluppo di un format intrattenitivo unico e innovativo, 1990 è un vero e proprio viaggio nel passato, dove si potrà ascoltare i successi e giocare ai videogiochi che hanno contraddistinto l’infanzia di una generazione.



Un party che ha incontrato immediatamente l’entusiasmo del pubblico, realizzando grazie alla cura di piccoli dettagli come l’offerta di gadget e giochi tra cui il Crystal Ball, o i contanti in vecchie Lire per arrivare ai Super Liquidator.



In questo modo chi viene a 1990 ha un’esperienza quanto mai reale e tangibile, lasciandolo a ogni appuntamento assolutamente soddisfatto.



A coronare il tutto è prevista la presenza di vecchie leggende di quel decennio.



Ospite speciale di questo appuntamento è Frankie Hi-Nrg, uno dei protagonisti assoluti degli anni ’90 con la sua hit “Quelli che Ben Pensano” è entrato nella storia del rap italiano. Al Circolo degli Illuminati il rapper torinese oltre ai suoi successi proporrà i tormentoni che hanno caratterizzato il decennio precedente agli anni 2000.



Dalle 22:30



INFORMAZIONI:



Ingresso Gratuito previa iscrizione:



http://www.circolodegliilluminati.it/1990/registrati.php



Senza Iscrizione: 10 euro



www.circolodeglilluminati.it



https://www.facebook.com/CircoloDegliIlluminatiRoma/



info@circolodegliilluminati.it