Domenica 24 settembre Alan Mauro Vai porterà in scena sul palco del Teatro L'Aura il suo 1989 - IL PROBLEMA NON È L’ATTERRAGGIO MA LA CADUTA, il racconto delle vicende di una giovane donna, Viola, nel quale si intrecceranno due realtà del tutto distanti, da una parte quella delle relazioni famigliari, dall’altra quella di una generazione in cerca della propria strada.



1989 - Il problema non è l'atterraggio ma la caduta

http://www.teatrolaura.org/portfolio/1989-il-problema-non-e-latterraggio-ma-la-caduta/

24 settembre 2017 ore 18

al Teatro L'Aura

Vicolo di Pietra Papa, 64 (angolo con Via Pietro Blaserna, 37)

Roma Zona Viale Marconi

info e prenotazioni 0683777148 oppure 3464703609 oppure nuovoteatrolaura@gmail.com