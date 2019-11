1984 di George Orwell torna al Teatro Euclide

"1984" di G. Orwell torna al Teatro Euclide dal 22 al 24 Novembre.

Per gentile concessione della MTP Concessionaria associati S.R.L., Roma.

In replica dopo il debutto di Maggio 2019 e la partecipazione come finalista al festival TEATRAMM di Roma, dove riceve nomination al migliore attore protagonista per Federico Occhipinti nel ruolo di W. Smith.



Iniziato a scrivere nel 1948 e pubblicato nel 1949, "1984" è in assoluto uno dei romanzi distopici più apprezzati al mondo.

Ed è proprio la distopia presentata da Orwell che ha reso il romanzo conosciuto e amato. Se interpretato metaforicamente, 1984 rappresenta la nostra società, da sempre. Le lotte politiche per il potere, il controllo mediatico sulle popolazioni, l'oppressione e la limitazione della libertà dell'individuo.



Trama: Londra, 1984. Una guerra atomica, scoppiata pochi anni dopo la seconda guerra mondiale, ha diviso la Terra in tre potenze, in lotta fra loro e governate da regimi totalitari: Oceania, Eurasia ed Estasia.



Winston Smith è un impiegato del Partito e lavora presso gli uffici del Ministero della Verità, incaricato di "correggere" i libri e gli articoli di giornale già pubblicati, modificandoli in modo da rendere riscontrabili e veritiere le previsioni fatte dal Partito.



Apparentemente Winston è un tipo malleabile, in realtà mal sopporta i condizionamenti del regime e non riesce ad adeguare la propria mente al bispensiero, tanto che comincia a scrivere su di un diario i propri sentimenti di malcontento nei confronti del regime.



***Spettacolo non consigliato ad un pubblico con età inferiore ai 14 anni***



Regia Tommaso De Portu





Personaggi e Interpreti



Winston Smith Federico Occhipinti



O'Brien Gabriele Rao



Julia Flaminia Gai



Charrington Emanuele Imperoli



Martin Matteo Fabiani



Parsons Cristiano Arsì



Syme Matteo Vecchi





Musiche di Zack Hemsey



Assistente alla Regia Rose Maria Gatta



Coord. di Produzione Michela Angelucci







Info e prenotazioni



Teatro Euclide

Il 22 e 23 novembre ore 21.00, il 24 novembre ore 17.30

prenotazioni@teatroeuclide.it

06 808 25 11