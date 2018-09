1968 Gli Uccelli: anteprima romana del documentario

Anteprima romana del documentario 1968, Gli Uccelli - un assalto al cielo mai raccontato. Le vicende eclatanti e sorprendenti del gruppo creativo raccontate dalla loro viva voce per la prima volta in un film divertente e fresco. Gli Uccelli furono protagonisti di un 68 diverso, tracciando un percorso eccentrico e originale nell'anno della contestazione. Dall'occupazione dei sassi di Matera - che diede il via alla riscoperta di quello straordinario patrimonio storico e artistico - fino all'occupazione della borrominiana cappella di S.Ivo alla Sapienza di Roma, che portò per la prima volta gli studenti fuori dalle facoltà occupate, il documentario propone il racconto corale dei tre Uccelli - Capinera, Branca e Naso - e di alcuni dei loro seguaci e mentori, tra cui spiccano i nomi dell'allora Straccio (oggi Paolo Liguori, direttore del TgCom) e dell'architetto Paolo Portoghesi.