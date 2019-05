La Galleria Vittoria presenta “1955/1965, A CACCIA DI BELLE FOTO” di Piero Servo da mercoledì 29 maggio, con inaugurazione a partire dalle ore 18.00, a lunedì 10 giugno 2019.

L’esposizione a cura di Tiziana Todi è un racconto fotografico personale di Piero Servo frutto di una ricerca svolta nel AFE “Archivio Fotografico Enciclopedico” che riporta alla luce foto scattate nel decennio ’55-’65 a Roma e non solo.

La mostra racconta infiniti momenti espressivi riuscendo a sintetizzare l’atmosfera di un’epoca.

Saranno esposte oltre 40 fotografie.



Piero Servo è nato nel 1936 a Genova, dove ha trascorso i primi venticinque anni della sua vita studiando e poi lavorando in una compagnia di assicurazioni. Fin da ragazzo ha coltivato la passione per la fotografia, frequentando attivamente l'Associazione Fotografica Ligure e partecipando con successo a mostre nazionali e internazionali finché, all’inizio degli anni 60, si è trasferito a Roma, dove è entrato nel Reparto Operatori della Titanus. Da allora, per vent’anni, ha partecipato, con varie mansioni ma sempre dietro alla macchina da presa, a decine di film da “Il Gattopardo” a “I compagni”, da “Riflessi in un occhio d’oro” a “Roma”, da “I girasoli” a “Carnal Knowledge”, “Divina creatura”, “Casanova”, “Apocalypse Now”

Negli anni ottanta, abbandonato il cinema, ha creato l’AFE – Archivio Fotografico Enciclopedico, un’importante agenzia del tipo “banca di immagini”. Negli anni successivi ha acquisito vari archivi di foto di cinema e, insieme a validi collaboratori, si è dedicato esclusivamente all’ASC / Archivio Storico del Cinema / AFE che è una delle pochissime grandi raccolte private di fotografie di soggetto cinematografico. Con le sue foto sono state allestite alcune importanti mostre in Italia e all’estero. Adesso, ormai in pensione, si dedica al suo hobby preferito: naturalmente la fotografia.