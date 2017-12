CAMERA MUSICALE ROMANA

Convento dei SS. XII Apostoli - Sala dell'Immacolata

Sabato 16 dicembre ore 20:30



“Il Bianco e il nero”



Alexander’s Ragtime Band



PROGRAMMA



. …dal Ragtime di Joplin alle prime incisioni di “Jass”





Un gradito ritorno, quello della Alexander’s Ragtime Band, di Alessandro Panatteri che, in occasione del centenario della prima incisione storica di Jazz, ci propone un viaggio avventuroso, tra verità e leggenda in un percorso che, partendo dalle composizioni di Ragtime di fine ‘800, ci condurrà gradualmente fino alle sonorità portentose delle primissime Jazz Band degli anni ‘20, senza le imperfezioni dovute al logoramento dei vecchi dischi a 78 giri: un’occasione davvero unica!











Convento dei SS. XII Apostoli - Sala Immacolata

Via Del Vaccaro, 9

Biglietti € 15,00 - ridotti € 8,00



Informazioni e prenotazioni: 333 45 71 245