130 anni di Ginnastica Roma: l'evento di tennis nel cuore di Roma

Nella prestigiosa location delle Mura Aureliane, la Società Ginnastica Roma, nel mese di Luglio, organizzerà un evento nazionale di tennis volto alla promozione della ripartenza dello Sport, lasciandosi alle spalle i momenti difficili causati dal Coronavirus.

Il torneo si giocherà sui campi del centralissimo circolo, inaugurato nel 1890 dal Re Umberto I e dalla Regina Margherita con primo storico presidente Menotti Garibaldi (figlio di Giuseppe), sul Muro Torto, all’altezza di Via Veneto, immerso nel verde di Villa Borghese. L’evento sarà un’occasione per poter festeggiare il traguardo dei 130 anni del circolo laico più antico della Capitale e per questo l’organizzazione sta progettando esclusive feste ed iniziative in programma al tramonto della giornata tennistica.

Entrando nel particolare della competizione, l’organizzatore, Clarens ha raccontato quali saranno le caratteristiche più importanti del torneo: "Stiamo organizzando un evento unico nel genere grazie alla centralità del posto e alla qualità dei servizi offerti dal circolo e dai numerosi sponsor. Abbiamo optato per una competizione nazionale e federale aperta a tutti i tesserati. Siamo sicuri che questo sarà il primo evento di una numerosa serie da ripetere ogni anno. Devo ringraziare personalmente il Presidente Gilberto Pascucci, il direttore sportivo Franco De Meis e il nuovo consiglio del circolo per averci permesso tutto questo e in particolare i vari sponsor che stanno collaborando nella migliore riuscita dell’evento".

Il Main Sponsor del torneo, l’imprenditore russo Petr Losev ha aggiunto: "Collaborando da molti anni in questo settore per la mia passione infinita per il tennis, mi sento in dovere di dover supportare questo evento che sarà tra i più importanti in questo anno rovinato dall’avvento di questa terribile pandemia. Proprio per questo mi trovo ad essere qui presente per questa iniziativa e in particolare per la promozione dei rapporti di amicizia nello sport tra Italia e Russia e non solo. Il mio obiettivo è riunire attraverso lo sport, potendo cooperare tutti insieme per il bene e il futuro dei prossimi anni".

Qualsiasi persona tesserata FIT in Italia potrà iscriversi inviando la richiesta con i propri dati a openginnasticaroma@gmail.com