105 Take Away: notte magica al Rainbow MagicLand

Sabato 9 settembre Rainbow MagicLand, il Parco divertimenti più grande di Roma, è pronto per regalarvi l’ultima Notte Magica di questa lunga estate. Potrete divertirvi con due personaggi d'eccezione direttamente da Radio 105, Daniele Battaglia e Alan Caligiuri, che animeranno la serata con il format 105 Take Away: attualità, curiosità, giochi, l’immancabile sound firmato 105 con tutti i maggiori successi e tante, tantissime sorprese.

In consolle, ad aprire e chiudere questo magico evento che inizierà alle ore 22.00, ci sarà Palasso DJ - al secolo Alessio Crespi - che con il suo dj set ha animato le migliori dance floor della Capitale e dei Castelli Romani.

Le attrazioni del Rainbow MagicLand

Un’intera giornata da trascorrere nel più grande Parco divertimenti di Roma tra montagne russe, torri di caduta, giochi acquatici e per bambini, in linea con i più importanti standard internazionali. Per soddisfare gusti e palati diversi, troverete ben 4 ristoranti dove è possibile gustare i cibi più appetitosi avvolti in magiche atmosfere; e poi, ancora, bar e chioschi, un’area pic-nic ben attrezzata, negozi a tema per acquistare gadget, souvenir e concedersi il piacere dello shopping. 38 attrazioni originali, spettacoli sempre disponibili per grandi e piccini e la sera tanta buona musica in compagnia di Radio 105!

Tutto questo e altro ancora alla tariffa di € 10 acquistando il biglietto online e alle casse del Parco. Nel biglietto è compreso l'ingresso al Parco a partire dalle 18.00 (con attrazioni aperte fino a mezzanotte) e la magica Hip Hop Night per ballare e divertirti fino alle 02.00 del mattino.