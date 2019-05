100 anni dall'eclissi di Einstein

Storia di un'eclisse che ha cambiato la Storia: esattamente cento anni fa, il 29 maggio 1919, gli astronomi utilizzarono il più sconvolgente dei fenomeni celesti del cielo diurno per ottenere la prima, clamorosa conferma della teoria della relatività. Con un'impresa ai limiti della tecnologia di allora, riuscirono a misurare il cambiamento apparente di posizione delle stelle provocato dalla presenza del Sole e dimostrarono ciò che Einstein aveva previsto: la gravità piega la luce.

Fu l'evento che trasformò Einstein in una celebrità mondiale.

Per celebrare la ricorrenza, mercoledì 29 maggio al Museo Civico di Zoologia si terrà una conferenza gratuita di Stefano Giovanardi che racconterà come "l'eclisse di Einstein" cambiò la storia.

La conferenza di Stefano Giovanardi

La speciale e gratuita conferenza di Stefano Giovanardi (Planetario di Roma) si terrà presso la Sala della Balena, Museo di Zoologia (via Aldrovandi 18) dalle 17,30 alle 19. Ingresso libero.

Ulteriori dettagli a questo link: http://www.planetarioroma.it/it/mostra-evento/100-anni-dall-eclisse-di-einstein