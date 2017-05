Mostra mercato di Prati Fiscali "The sign of Rome "

Dopo i diversi eventi organizzati da The Sign of Rome, come le varie edizioni di "Pulimose Roma" e le sculture d'arte create da Gandini, parte una nuova iniziativa nel giorno della Festa della Mamma: la 1a Mostra Mercato di Prati Fiscali.

L'iniziativa avrà luogo in via dei Prati Fiscali domenica 14 Maggio 2017 dalle ore 9 alle ore 20, in quest'occasione tutti i negozi dell'associazione The Sign of Rome rimarranno aperti e saranno presenti stand di antiquariato ed artigianato.