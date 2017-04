Primo Maggio con apericena e Quiz

il 1 maggio 2017 Angeli Rock aprle per la prima volta nella storia e vi regala una super apericena che inizierà dalle 19:30 alle 22:00. Pizze, fritti, primi espressi, e molto altro! Possibilità di vivere la serata sia in giardino che in terrazza panoramica, nonchè nei locali interni. i prezzi apericena con buffet no limits + bevanda: 8 euro con analcolico 9 euro con alcolico (inclusi drink analcolici) POSSIBILITA DI GIOCARE AL CERVELLONE 1 MAGGIO EDITION!! il gioco inizia alle 22:00 e non potete non farvi coinvolgere dal divertentissimo quiz prenota il tuo tavolo! 0686708250 - 3388741263 (attivo dopo le 14:00)