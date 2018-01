Forum Regreeneration

"REGREENERATION - Rigenerare come valore sostenibile crea valore immobiliare"

Roma 17 gennaio 2018 ore 9,00 - 16,30

Hotel Nazionale - Sala Capranichetta



Organizza Tabula Rasa, agenzia green marketing e comunicazione ambientale

in Collaborazione con Energia Felice, associazione di promozione sociale

Partner tecnico-scientifico NOMISMA



L’iniziativa segna l’apertura di "Homo Condòmini Tour 2018" il Roadshow 2018 per l’efficienza energetica degli edifici (i patrocini sono elencati nell'allegato) e collegato ad Habitami, campagna pubblica riqualificazione energetica edifici.



Mettere attorno a un tavolo Istituzioni, Stakeholder, Uffici Studi , Associazioni immobiliari e Associazioni dei consumatori per individuare insieme le forme e gli strumenti più efficaci per far comprendere ai cittadini come la riqualificazione energetica faccia bene all’ambiente, migliori il conto di gestione energetica e accresca sia il valore degli edifici che degli immobili oltre a generare comfort abitativo.



PARTECIPANO (hanno confermato la loro presenza):

Sessione Ambiente e Clima

Stefano CASERINI - Mitigazione dei cambiamenti climatici Politecnico di Milano



Sessione Politica e Ambiente

On Ermete REALACCI - Presidente VIII Commissione Camera dei Deputati

On Serena Pellegrino - VicePresidente VIII Commissione Camera dei Deputati

Sen Gianni GIROTTO - X Commissione Senato

Ivan STOMEO - delegato ANCI Politica in materia di Energia



Sessione Efficienza Energetica

Federico TESTA - Presidente ENEA

Davide CHIARONI - ViceDirettore Energy & Strategy Group Politecnico Milano

Alessandro NOTARGIOVANNI - Economista dell’Energia

Giuliano DALL’Ò - Presidente Green Building Council Italia

Alessandro BALDUCCI - Presidente Urbanit



Sessione Real Estate

Paolo CRISAFI - Dir. gen. Assoimmobiliare

Maurizio PEZZETTA - VicePresidente Vicario FIMAA

Fabrizio SEGALERBA - Seg. Nazionale FIAIP

Paolo BELLINI - Presidente ANAMA

Francesco BURRELLI - Presidente ANACI

Vittorio FUSCO - Presidente ANAPI



Sessione Cittadini Consumatori

Luisa CRISIGIOVANNI - Seg. gen Altroconsumo

Emilio VIAFORA - Presidente Federconsumatori

Francesco LUONGO - Presidente Movimento Difesa del Cittadino

Carlo DE MASI - Presidente Adiconsum



MODERANO

Marco MARCATILI - Economista e Responsabile Sviluppo di Nomisma

Giovanni PIVETTA - Responsabile Habitami e Homo Condòmini Tour 2018



SALUTI

Mario AGOSTINELLI - Presidente Energia Felice

Cristiana CERUTI - Ceo Tabula Rasa