Il concerto dei Groovanda inaugura l'ottava edizione del Vitala Festival

Il 14 settembre prenderà il via la nuova e 8a edizione della Rassegna Musicale Vitala Festival presso il Teatro San Genesio di Roma. Ad inaugurare la stagione e per la prima volta in calendario, un grande concerto-evento dei GROOVANDA, straordinaria band creata e capitanata dal bassista abruzzese Enrico Bevilacqua (Mr EB), da oltre sei anni al fianco del trombettista Patches Stewart, storico collaboratore di Marcus Miller, Al Jarreau, Quincy Jones, EW&F e molti altri. Enrico Bevilacqua per Groovanda ha messo insieme il batterista Francesco Isola, il chitarrista Piero Masciarelli, il tastierista e cantante Emiliano Pari e il percussionista Luca Scorziello, che garantiranno una bella dose di funky, jazz spazzolato e soul. Special guest per la serata il cantante e rapper KEYO.

Il Vitala Festival, organizzato da Fabiana De Rose in collaborazione con il Teatro San Genesio, è una rassegna di natura filantropica, con lo scopo di promuovere e sostenere musicisti, cantanti, artisti del settore musicale e delle arti visive, di tutte le nazionalità e provenienze, raccolti in un calendario articolato e variegato per genere e composizione dei gruppi musicali e gli artisti ospitati.

In occasione dell’inaugurazione della nuova stagione, nel foyer del teatro, a partire dalle ore 19.00 verrà inoltre inaugurata la mostra “Music for your eyes”, mostra di pittura e illustrazioni di MARIARTY, talentuosa e versatile artista russa. Le sue opere sono scorci colorati di sogni e di visioni, suoni di musica da ascoltare con i propri occhi. La mostra sarà visitabile fino al 28 settembre, l'ingresso è gratuito.