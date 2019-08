Vueling si allea con 4 compagnie per il lungo raggio: raddoppiata la presenza a Fiumicino

Vueling ha annunciato quattro nuovi accordi con Etihad Airways, Singapore Airlines, Air China e Hainan Airlines, confermando l’obiettivo di rafforzare la sua presenza negli aeroporti di Barcellona – HUB della compagnia, Roma Fiumicino – secondo hub della linea aerea a livello internazionale e scalo chiave in Italia, oltre a Londra Gatwick e Heathrow, Madrid e Parigi-Orly.

Con i nuovi accordi Vueling diventa la via di accesso europea per le compagnie aeree con basi principali in Xi'an e Chongqing (Hainan Airlines), Singapore (Singapore Airlines), Pechino (Air China) e Abu Dhabi (Etihad).

Le nuove partnership siglate dalla compagnia aumenteranno il traffico passeggeri a lunga distanza da Barcellona, Roma-Fiumicino, Londra presso gli aeroporti di Gatwick e Heathrow, Madrid e Parigi-Orly. I passeggeri delle quattro compagnie aeree asiatiche e del Medio Oriente potranno usufruire dei collegamenti Vueling per raggiungere le principali destinazioni europee.



L’obiettivo di questi nuovi accordi è quello di dare uno slancio ancora più internazionale a Vueling e estendere i collegamenti in altri importanti scali europei. Inoltre, grazie a queste nuove alleanze, la compagnia raddoppia la sua presenza presso Roma Fiumicino: adesso il 30% di tutti i voli a lungo raggio operati su questo aeroporto, infatti, sono serviti da compagnie che hanno un accordo di connessione con Vueling.