Una Pasqua in Europa con Vueling: 59 voli speciali partire da 39,99 euro

Vueling aumenta la sua operatività per le feste di Pasqua mettendo a disposizione dei passeggeri italiani 59 voli speciali con 10.290 posti aggiuntivi in partenza da 12 aeroporti nazionali. I voli saranno disponibili dal 7 al 17 aprile a partire €39,99, per rispondere alle esigenze di coloro che vorranno regalarsi delle meritate vacanze.



In particolare, da Roma Fiumicino verranno attivati ben 23 voli speciali che andranno ad aumentare le frequenze sulle tratte verso Ibiza, Barcellona, Madrid, Malaga, Parigi Orly, Valencia, Monaco, Siviglia e Stoccarda. Da Firenze, invece, i passaggieri potranno usufruire dell’incremento di voli rispetto alla normale operatività verso Madrid, Parigi Orly, Barcellona, Londra Gatwick, Palermo, per un totale di 12 frequenze aggiuntive.



L’operatività di Vueling verrà implementata anche dagli altri aeroporti italiani: da Milano Malpensa vi saranno 4 voli speciali per raggiungere Barcellona e Bilbao, mentre da Venezia sarà possibile raggiungere Barcellona e Parigi Charles de Gaulle con 5 frequenze aggiuntive. Infine, Barcellona potrà essere raggiunta più facilmente grazie all’operatività incrementata in partenza dagli aeroporti di Napoli (4 frequenze speciali), Bologna (3 frequenze speciali), Catania e Pisa (2 frequenze speciali), Cagliari, Genova, Olbia e Brindisi con 1 frequenza speciale.



I voli speciali operati da Vueling in occasione delle vacanze di Pasqua vanno ad aggiungersi alla regolare operatività della compagnia aerea: per la stagione estiva 2017, Vueling opererà 88 rotte in partenza da 16 aeroporti italiani. In particolare, saranno 51 le destinazioni raggiungibili da Roma Fiumicino, secondo hub internazionale della compagnia aerea dove Vueling è il principale vettore low cost per posti offerti.



Grazie al collegamento diretto con gli hub della compagnia di Roma e Barcellona, inoltre, i passeggeri in partenza dall’Italia potranno sfruttare l’esclusivo servizio Vueling-to-Vueling dei voli in connessione presso l’aeroporto di Barcellona El Prat e quello di Roma Fiumicino, che permette di fare un unico check-in all’aeroporto di partenza e di ritirare comodamente i bagagli all’arrivo. Con questo servizio, i passeggeri potranno raggiungere con un solo scalo più di 135 destinazioni servite dalla compagnia in tutta Europa, Africa e Medio Oriente.



Per ulteriori informazioni sugli orari dei voli e sulle tariffe consultare il sito www.vueling.com. I biglietti sono acquistabili attraverso tutti i canali di vendita della compagnia (www.vueling.com, smartphone, app Vueling e agenzie di viaggio).