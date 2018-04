Vueling, ecco l'offerta estiva: 35 rotte e oltre 2 milioni di posti disponibili

La stagione estiva di Vueling vedrà la compagnia operativa con ben 35 collegamenti dall’Italia verso la Spagna e oltre 2 milioni di posti disponibili, +15% rispetto al 2017. Dagli aeroporti italiani sarà infatti possibile raggiungere alcune delle più belle città a sud della penisola iberica tra cui Malaga, Valencia, Alicante e Siviglia e splendide destinazioni come Barcellona e le isole Baleari.

Ecco tutti i dettagli dell’offerta Vueling.

Spagna del Sud

Per l’estate 2018, Vueling incrementa la capacità su alcune tra le più belle città della costa meridionale spagnola, potenziando la sua offerta presso l’aeroporto di Roma Fiumicino, da cui sarà possibile volare fino alla caratteristica cittadina portuale di Alicante con fino a 4 frequenze settimanali (3 ad aprile, maggio e ottobre) a partire da €39,99, e raggiungere a partire con voli a partire da €34,99 la splendida città di Valencia con fino 8 frequenze settimanali, la soleggiata Malaga con 7 frequenze settimanali, e la storica città del flamenco, Siviglia, con 4 frequenze settimanali (3 a giugno e settembre).

Barcellona

La stagione estiva vede Vueling operare per la prima volta il collegamento tra Alghero e l’aeroporto di Barcellona El Prat, hub internazionale della compagnia, che rimarrà attivo con 2 frequenze settimanali fino al 21 ottobre con più di 20.000 posti disponibili.

Quest’estate Vueling propone inoltre voli in partenza per Barcellona da ben 16 aeroporti italiani, con un incremento della capacità pari al 19% rispetto al 2017. In particolare, la capitale catalana sarà raggiungibile a partire da €29,99 sia dall’aeroporto di Milano Malpensa con fino a 34 frequenze settimanali, sia da Bologna con fino a 12 frequenze settimanali (7 frequenze nel mese di aprile), ma anche da Cagliari con fino a 6 frequenze settimanali (7 frequenze ad agosto, 4 ad aprile, maggio e ottobre). In crescita del 19% rispetto al 2017, Vueling è la compagnia aerea leader per posti disponibili nei collegamenti tra l’Italia e l’aeroporto di Barcellona El Prat.

Isole Baleari

Da Roma Fiumicino Vueling mette a disposizione voli per Ibiza a partire da €39,99 con fino a 22 frequenze settimanali nei mesi di luglio e agosto (8 a settembre, 3 negli altri mesi). Sempre dalla città capitolina, la compagnia è attiva con voli per Palma di Maiorca con 7 frequenze settimanali nel mese di agosto, (4 a giugno e settembre, 6 a luglio, 1 negli altri mesi) a partire da €34,99. Anche Firenze sarà possibile raggiungere Maiorca con 2 frequenze settimanali da giugno a settembre, a partire da €39,49.