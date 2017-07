Ryanair lancia la nuova rotta da Roma: al via la tratta Fiumicino-Tel Aviv

Ryanair lancia la nuova rotta da Roma Fiumicino a Tel Aviv, che inizierà ad ottobre con frequenza giornaliera. Grazie al nuovo collegamento, i visitatori e clienti italiani potranno approfittare delle basse tariffe, per la prima volta proposte su questa tratta. La programmazione di Ryanair per l'inverno 2017/2018 da Roma Fiumicino offrirà 1 nuova rotta: Tel Aviv (giornaliera) e 13 rotte in totale incluse: Barcellona (3 al giorno), Catania (6 al giorno), Palermo (5 al giorno) e Siviglia (giornaliera).

Quest’anno Ryanair incrementerà del 12,5% il suo traffico in Italia (44 nuove rotte per l’inverno 2017/2018) principalmente dagli aeroporti low cost situati a Milano, Napoli e Venezia, mentre i clienti romani saranno ancora una volta penalizzati e non godranno della notevole crescita di Ryanair "a causa degli elevati costi imposti da Aeroporti di Roma".

A Roma, David O'Brien Chief Commercial Officer di Ryanair ha affermato: "Mentre siamo soddisfatti di aggiungere questa nuova rotta, la crescita dell’aeroporto di Roma non tiene il passo con gli aeroporti low cost a Milano, Napoli e Venezia che hanno beneficiato della maggior crescita di Ryanair in Italia quest’anno: 4 milioni in più di clienti su 43 nuove rotte. Per celebrare la nostra nuova rotta da Roma a Tel Aviv, stiamo mettendo in vendita posti sulla nuova rotta a partire da 29,99 euro per viaggiare dal 29 ottobre al 10 dicembre e disponibili fino alla mezzanotte di lunedì 31 luglio. Poiché questa fantastica e conveniente tariffa andrà a ruba velocemente, invitiamo i passeggeri ad accedere subito su www.ryanair.com per evitare di perderla".