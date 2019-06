Meno di 300 euro andata e ritorno da Roma a New York: ecco il nuovo volo diretto

Da Roma a New York, andata e ritorno, con meno di 300 euro. È la promozione di Bristish Airways per festeggiare i tre nuovi voli diretti verso la Grande Mela.

“Il sogno americano è ancora forte e vivo negli italiani, per questo con le nuove tratte vogliamo dare un’ulteriore opportunità di intraprendere il viaggio negli USA da sempre sognato e non ancora realizzato. Dall’indagine emerge l’interesse ad effettuare viaggi on the road per questo le nuove rotte toccano ad esempio Charleston e Pittsburgh.” commenta Paolo De Renzis - Commercial Manager Europe Corporate Sales at British Airways.

Sebbene New York, California e Florida mantengano il podio dei luoghi più visitati, nelle prime 6 posizioni si attestano anche i parchi naturali e i deserti del sud, la costa est ed ovest con viaggi itineranti. Tra le principali motivazioni che indurrebbero gli intervistati a preparare le valigie ci sono infatti l’opportunità di effettuare viaggi on the road (87%, di cui il 91% è tra i 25-34 anni) alla scoperta della “vera America” con grande spirito d’avventura e i parchi naturali. Le mete “green” predilette sono il Gran Canyon, le cascate del Niagara e le Hawai.

Un buon posizionamento anche in merito al Parco Yellowstone, la Monument Valley e i territori legati alla cultura indiana. Mentre tra le “Top City” si confermano in ordine di preferenza New York, Los Angeles e San Francisco, seguite da Miami, Las Vegas, New Orleans e Washington.

British Airways, grazie ad una partnership con la compagnia American Airlines, aggiunge alla propria offerta sugli Stati Uniti ben 3 voli diretti. New York sarà raggiungibile sia da Milano Malpensa che da Roma Fiumicino. Inoltre, da Milano Malpensa si volerà anche su Miami.

Per festeggiare l’ampliamento dell’offerta dal 13 al 17 giugno la tratta Roma – NYC verrà venduta ad un prezzo promozionale di 289 euro per persona Andata e Ritorno, mentre la tratta Milano – NYC verrà venduta al prezzo promozionale di 292 euro per persona Andata e Ritorno.

Invece per la tratta Milano-Miami, sempre dal 13 al 17 giugno, British Airways offre la possibilità di acquistare un pacchetto vacanza, comprensivo di volo Andata e Ritorno + noleggio auto per 7 giorni a soli 549 euro a persona.

Tutte le prenotazioni sono soggette alla disponibilità del momento.