Aerolíneas Argentinas amplia l’offerta in Italia con voli giornalieri

Aerolíneas Argentinas ha annunciato l’incremento delle proprie frequenze tra Roma e Buenos Aires fino ad arrivare a luglio al collegamento giornaliero. La novità è stata presentata al mercato turistico europeo durante la recente edizione della FITUR di Madrid. La rotta sarà operata a partire da maggio con i nuovi aeromobili Airbus 330-200, con capacità per 267 pasaggeri, distribuiti in 2 Cabine, 24 posti in classe Business “Club Cóndor” e 243 in classe Economy.

Questi aeromobili sono dotati del nuovo sistema di intrattenimento Panasonic eX3, con schermi individuali ad alta risoluzione e funzionalità “on-demand”. L’interno dell cabine è illuminato dal sistema “Mood Lighting” a LED variabili, che permette di creare ambientazione diversa per ogni fase del volo attraverso giochi di luci. Equipaggiati con motori General Electric (CF6-80E1A4/B) con una potenza di 72.000 libbre di spinta, un peso ed un’autonomia maggiori, un peso massimo al decollo di 242 tonnellate, che permettono di coprire le rotte tra l’Europa e l’Argentina senza scali. I voli saranno notturni in entrambi i sensi di percorrenza, assicurando una migliore esperienza di viaggio ai passeggeri ed ottime coincidenze sia in partenza che in arrivo.

"Siamo entusiasti di poter ampliare la nostra offerta da e per l’Italia, un mercato nel quale la nostra Compagnia ha una storia importante e nei confronti del quale abbiamo una forte vocazione, rafforzandola ora con l’aumento delle operazioni con gli aeromobili più moderni della nostra flotta" ha espresso Guillermo Rudaeff, Direttore Generale di Aerolíneas Argentinas in Europa.

Da parte sua Claudio Neri, Direttore Commerciale di Aerolineas Argentinas in Italia ha sottolineato come “questo incremento di frequenze ci permette di avvicinare ancor più Italia e Argentina, destinazione quest’ultima tanto apprezzata dai turisti italiani. Ora sarà più facile scoprire le bellezze naturali che offre tutto il Sudamerica ed in particolare l’Argentina”.

I passeggeri di Aerolíneas Argentinas potranno beneficiare di coincidenze agili ed immediate nel rinnovato Hub dell’Aeroporto Internazionale di Ezeiza a Buenos Aires, potendo continuare il proprio viaggio verso tutte le destinazioni turistiche argentine senza dover cambiare aeroporto.