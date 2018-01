Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Siamo andati a fare un giro in via Cola di Rienzo e in via del Corso, due tra le principali vie dello shopping romano, per vedere se sulle vetrine dei negozi ci sono già riferimenti a vendite promozionali e sconti. Ed ecco quello che abbiamo trovato.

I saldi invernali nel Lazio partiranno il 5 gennaio eppure, in barba alle normative in materia, in molti negozi sono già state avviate vendite promozionali e sconti, con richiami direttamente sulle vetrine come abbiamo potuto verificare stamattina.