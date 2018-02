VIDEO | Mercati rionali, il rapporto di “Terra!”: “Stanno morendo, ecco come rilanciarli”

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Uno studio approfondito sulla situazione attuale dei 127 mercati rionali della Capitale condotto dall’associatone “Terra!” e presentato all’interno del mercato Trieste all’attenzione delle istituzioni comunali e regionali.

Presente anche il ministro uscente per la Semplificazione e la Pubblica amministrazione, Marianna Madia.

Come mangia il comune agricolo più grande d’Italia? Da questa domanda è partito il lavoro dell’associazione “Terra!”, provando a tracciare anche delle linee guida di rilancio dei mercati rionali della Capitale. “Indiscutibile il fatto che nei mercati si trova cibo più fresco e più buono rispetto a quello della grande distribuzione - spiega Francesco Panie, ricercatore di Terra! - malgrado ciò attraversano un momento di insofferenza ed è per questo che il nostro rapporto è indirizzato anche alle istituzioni. Sui 5mila banchi presenti nei 127 mercati rionali, sono moltissime le postazioni rimaste vuote. L’amministrazione comunale dovrebbe avviare dei nuovi bandi, provando a valorizzare i produttori locali, cercando di operare caso per caso, municipio per municipio, per renderli dei microcosmi efficienti e legati al territorio in cui sorgono”.

Spazio anche ad analisi strutturali: "Vano stanziati dei fondi che permettano di effettuare una corretta manutenzione degli stabili, molti in condizioni disatrose, sono freddi - conclude Panie - bisogna riuscire a riportare le persone nei mercati".