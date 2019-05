VIDEO | Italia Travel Awards, la serata di premiazione degli Oscar del turismo italiano

Dalle nomination, ai vincitori. Parola d’ordine: turismo. Quello di qualità, ma anche sostenibile e alla portata di tutti. E’ Italia Travel Awards, l’annuale appuntamento con gli Oscar del turismo italiano con i quali agenti di viaggi e viaggiatori durante i sei mesi di votazioni online, scelgano i vincitori delle diverse categorie in concorso. Dalla compagnia aerea al villaggio turistico, ma anche il miglior “Instagram”, la regione d’Italia preferita, il paese estero più visitato dagli italiani.

Un appuntamento, presentato da Roberta Lanfranchi all’Acquario Romano, a cui hanno preso parte anche il ministro all’Agricoltura e Turismo, Gian Marco Centinaio, e il presidente della commissione capitolina al Commercio, Andrea Coia.

L’ambita statuetta dal titolo “La Viaggiatrice”, disegnata e realizzata per l’occasione da Aldo Modugno, si trasforma così in simbolo per chi riesce a trasformare al meglio il desiderio di viaggio in vacanza