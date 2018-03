INTERVISTA | Attori raccontano il successo dei colossi del web: “Sono pop, noi li rendiamo più reali”

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Come sono arrivati al successo gli ideatori di Google, Fabebook, Amazon e Airbnb? Come rendere la loro storia intrattenimento business per le aziende nostrane?

Abbiamo intervistato Andrea Dotti, ideatore del progetto “Companies talks”, nato per capire i grandi fenomeni imprenditoriali del dot-com, e che ha creato un nuovo modo di concepire l’intrattenimento business: storytelling precisa e puntuale con spunti relativi a modelli di business, quattro grande aziende del web e l’utilizzo di attori professionisti per sfruttare al meglio la potenzialità comunicativa.