VIDEO | C'era una volta un marciapiede: quando bancarella selvaggia impedisce il passaggio

Abbiamo percorso, con una telecamerina, via Tiburtina, via Cola di Rienzo e viale del Policlinico, per vedere la situazione: bancarelle selvagge sui marciapiedi, tanto da mettere addirittura in difficoltà il passaggio dei pedoni.

E mentre su via Tuscolana si assiste alla delocalizzazione degli ambulanti da lunedì 15 gennaio, con non poche tensioni tra loro e l’amministrazione, in altre parti di Roma tutto sembra svolgersi come sempre. In queste tre strade in particolare, con tendoni e bancarelle che arrivano anche a coprire gli ingressi e le vetrine dei negozi, come nel caso di via Cola di Rienzo.