VIDEO | Aumenti 24, dopo le proteste dei sindaci arrivano gli sconti per i pendolari

Sconti per i pendolari, richiesta di sospensione degli aumenti tariffari, piano economico-finanziario del Governo che, con risorse pubbliche, partecipa alla manutenzione della A24 e A25 provando a scongiurare i rincari futuri.

Questo quanto deciso nel pomeriggio di oggi, martedì 9 gennaio, dal tavolo di confronto tenuto tra il Ministro Graziano Delrio, il governatore del Lazio Nicola Zingaretti e il presidente della Regione Abruzzo Luciano D’Alfonso. Incontro durato circa due ore, mentre circa 70 sindaci della provincia di Roma e della Valle dell’Aniene, insieme ai primi cittadini abruzzesi, svolgevano un sit in proprio sotto il dicastero. “Aumenti simili rischiano di far morire definitivamente il territorio”, dice Fiorenzo De Simone, sindaco di Vicovaro.

“Gli sconti sono stati autorizzati da questo ministero perché per legge, perse le cause e i ricorsi con il concessionario, era tenuto a farlo - spiega Delrio alla stampa al termine della riunione con i presidenti di regione - questo però non significa che non possiamo mettere in campo manovre per evitare che le tariffe si alzino ancora, e in maniere così considerevole. I piano economico finanziario serve proprio a questo, evitare che i costi di manutenzione e mantenimento di questa autostrada siano tutti sulle spalle dei cittadini”. Una manovra strutturale che avrà ripercussione nei prossimi anni, “nell’immediato - dice Zingaretti - noi regioni mettiamo a disposizione delle risorse per avviare immediatamente sconti ai pendolari, fino ad un 20% sulle tariffe”.