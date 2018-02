VIDEO | Dentro lo stabilimento Amazon di Passo Corese, dove gli operai pensano e i robot lavorano

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Siamo entrati nel centro di smistamento di Passo Corese, nel comune di Fara Sabina. Impianto avviato a settembre 2017 e che copre tutto il territorio del centro sud Italia

Abbiamo potuto vedere da vicino come funziona il processo produttivo con la quale l’azienda leader mondiale dell’e-commerce riceve, stocca, ed invia migliaia di prodotti ogni giorno. Una filiera che si regge fortemente sulla tecnologia con la quale le "torrette" di magazzino si muovono in maniera automatizzata verso l’operatore addetto allo stoccaggio, per poi organizzare e gestire gli ordini da inviare all’imballaggio, e infine alla spedizione.

Ad introdurci sul sistema che regge lo stabilimento del reatino, grande 65mila metri quadri e con 400 dipendenti assunti a tempo indeterminato, sono il general manager di Amazon Italia, Tareq Rajjal, e il responsabile delle risorse umane, Salvatore Iorio.