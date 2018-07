VIDEO | Pre apertura senza pesci per l’Acquario di Roma: "Entro l’anno sarà tutto pronto"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Una pre apertura senza pesci. Sorprende infatti il fatto che si sia scelto di aprire le porte di questa opera, grande circa 18 mila metri quadri sotto al laghetto dell’Eur, senza che siano terminati, di fatto i lavori,. La parte destinata agli esercizi commerciali appare ancora in fase di ultimazione, mentre la zona delle grandi vasche è ancora priva dei pesci. Lo staff della Sea Life Merlin (che gestirà di fatto l’acquario) fa sapere che si terrà un sopralluogo tecnico il prossimo 5 luglio.

“Da allora potremmo dare in maniera ufficiale la data di apertura al pubblico - dice Domenica Ricciardi, presidente di mare Nostrum, società che gestirà la parte di intrattenimento dell’Aquario di Roma - in ogni caso i lavori sono terminati ed ora si avvierà la fase di allestimento”. “Roma diventi capitale del Mediterraneo - dice invece Marco Staderai, presidente dell’Aquario di Roma - non sarà solo un punto divertimenti, ma qui i bambini potranno imparare molto sul mare. Cosa fondamentale - continua - è che i pesci proverranno esclusivamente da situazioni difficili, nati e cresciuti in cattività”.

Insomma, se qualcuno si chiede quando aprirà ufficialmente, difficile dirlo. “La parte destinata ad acquario tradizionale aprirà entro il 2018 - continua Ricciardi - mentre per la zona tecnologica e di intrattenimento, bisognerà aspettare giugno 2019”.