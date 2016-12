USPI e la Sapienza per la formazione di laureati e la specializzazione di professionisti dell’editoria periodica

Con la ratifica, in data 20 dicembre 2016, da parte del Consiglio di amministrazione dell’Accordo Quadro tra l’USPI e l’Università “La Sapienza” di Roma, si completa una più generale partnership in collaborazione tra i due Enti, per la formazione di laureati e la specializzazione di professionisti dell’editoria periodica.

L’Accordo segue ed integra i precedenti Accordi tra USPI e La Sapienza sottoscritti con la Convenzione Quadro, con l’Area Offerta Formativa e Diritto allo Studio della suddetta Università, per i tirocini curriculari e la Collaborazione con il Master Universitario di I° livello “Digital Heritage. Cultural Communication Through Digital Technologies”, Dipartimento di Storia Culture Religioni, Facoltà di Lettere e Filosofia.

Le finalità di questo nuovo Accordo Quadro sono quelle di sviluppare e disciplinare rapporti di collaborazione per la formazione di laureati preparati all’espletamento delle attività professionali che attengono alle diverse fasi delle attività di organizzazione, gestione e valorizzazione del settore dell’editoria periodica ed alla specializzazione di professionisti del settore medesimo.

Tali finalità verranno perseguite tramite:

a) progettazione congiunta di specifici percorsi didattici attinenti a tematiche proprie del settore dell’editoria periodica;

b) stage e tirocini curriculari di formazione e orientamento, da svolgere presso l’U.S.P.I. o aziende editoriali aderenti alla stessa;

c) borse di studio, borse di dottorato ed assegni di ricerca per studenti meritevoli e ricercatori dell’Università;

d) organizzazione di conferenze, convegni, dibattiti, seminari, esposizioni presso le rispettive sedi ;

e) pubblicazioni scientifiche, didattiche, risultati delle attività svolte.

Tali iniziative comporteranno la stipula di specifici atti esecutivi tra le Parti. A tal fine è prevista l’istituzione di un apposito Comitato di Gestione paritario, con il compito di individuare le tematiche generali, i temi di attività congiunte su cui focalizzare la collaborazione e controllare lo stato di avanzamento delle attività.