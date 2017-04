Università, Roma Tre tra i migliori atenei "giovani" del mondo

L'Università degli Studi Roma Tre continua a scalare la classifica migliori università emergenti del mondo. Nella classifica 'Times Higher Education 200 under 50', dedicata ai 200 atenei con meno di 50 anni, Roma Tre è all'81° posto.



Times Higher Education applica gli stessi 13 indicatori di performance della classifica mondiale, 'The World University Rankings', indicatori che vanno dalla reputazione sull'insegnamento alle citazioni sulla ricerca, dal rapporto docenti/studenti alle pubblicazioni internazionali fino al trasferimento di conoscenza e ai fondi per la ricerca dalle imprese.



Tra le classifiche globali delle università, quella della rivista inglese è considerata una delle più attendibili per la severità dei criteri di valutazione degli atenei che, solo per essere presi in considerazione, devono aver raggiunto standard elevati. Il giovane ateneo romano invita tutti a conoscerlo meglio nell'open day 'Orientarsi a Roma Tre' il prossimo 13 luglio, dalle 9 alle 14, in via Ostiense 159.



L'università è inoltre tra le 200 migliori università d'Europa nella classifica 'European University Top 200 Rankings'.



"Siamo soddisfatti di questa valutazione, il nostro ateneo continua a crescere e con piacere notiamo che è stato premiato anche il nostro sforzo per attrarre studenti internazionali", commenta il rettore di Roma Tre, Mario Panizza.

"Roma Tre pone al centro lo studente e il docente e la sua offerta formativa è fondata sulla qualità della didattica e l'eccellenza del corpo docente. Nonostante la riduzione dei fondi, continuiamo ad investire sulla didattica e sulla ricerca accrescendo le risorse loro dedicate. - continua Mario Panizza - Anche l'attenzione alla realtà socio-economica che accompagna la domanda di formazione è elemento distintivo del nostro impegno a fare della formazione un elemento strategico per l’inclusione sociale, la costruzione della società della conoscenza, la preparazione di esperti in grado di rispondere alle necessità di sviluppo del Paese. Nel quadro universitario segnato, negli ultimi anni, da un calo delle immatricolazioni, questo rating premia il nostro impegno", ha concluso il lettore.



Di seguito, i punteggi attribuiti a Roma Tre dal ranking 'Times Higher Education 200 under 50'.



Punteggio complessivo: 41

(2016: 40.2; 2015: 35.6; 2014: 29.7)



Didattica: 29.2

(2016: 29.6; 2015: 24.7; 2014: 25)



Internazionalizzazione: 37.2

(2016: 35,9; 2015: 48; 2014: 43.6)



Rapporti con le imprese: 37.6

(2016: 37.5; 2015: 37.7; 2014: 32.9)



Ricerca: 27.5

(2016: 27.5; 2015: 16.8; 2014: 15)



Citazioni delle pubblicazioni scientifiche: 67.5

(2016: 64.8; 2015: 62.1; 2014: 45.5).