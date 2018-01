Inaugurazione Anno Accademico Università Mercatorum, Iervolino: “Siamo tra le prime 15 università medio-piccole"

“Il 2017 è stato caratterizzato da un bilancio estremamente positivo. In termini quantitativi abbiamo incrementato le iscrizioni ai corsi di laurea del 230% e abbiamo formato oltre 5300 manager sui temi dell’Industria 4.0. Egualmente esaltante è l’analisi dal punto di vista qualitativo. Siamo l’unico ateneo italiano qualificato per il supporto alle aziende. Mi riferisco agli accordi con realtà del calibro di Intesa SanPaolo, Eni, Tiscali, Wind e l’Azienda Ospedaliera Gemelli, e all’istituzione della prima Startup University in partenariato con Digital Magics. Si tratta di scelte vincenti che hanno portato la Mercatorum a posizionarsi ai vertici delle classifiche relative alle università telematiche e tra i primi 15 atenei di dimensioni medio-piccoli”. Lo ha dichiarato il presidente Danilo Iervolino, alla cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico dell'Università Mercatorum che ha avuto luogo questa mattina presso il Tempio di Adriano a Roma.

Il rettore Giovanni Cannara invece si è soffermato sull'esito della recente valutazione dell'Agenzia nazionale della valutazione delle Università e della Ricerca, frutto del lavoro di tutti gli attori che operano nel l'ateneo. "Un risultato soddisfacente - ha sottolineato Cannata - che impegna tutti nel conseguimento di più avanzati traguardi. Nel 2018, infatti, Unimercatorum si candida a sviluppare nuovi corsi di studio ricollegati alle tematiche dell'impresa in settori per i quali l'analisi del mercato del lavoro mostra ancora potenzialità, quali l'Ingegneria gestionale, l'Ingegneria informatica, la Psicologia del lavoro e le Scienze giuridiche d'impresa. Sul fronte della Ricerca e della Terza Missione, l'Università si rende disponibile a supportare il Sistema delle Camere di Commercio nei nuovi e rafforzati campi del turismo e della promozione del patrimonio culturale, come individuati dalla Legge di riforma delle Camere, nell'ottica di un'attenzione ai territori e alle relative eccellenze. E' questo anche il segno della partecipazione alle iniziative dell'Anno europeo del Patrimonio culturale".

Il presidente di Unioncamere, Ivanhoe Lo Bello, ha incentrato il discorso sulla necessità di “investire nella formazione, segnatamente in quella digitale, per lo la crescita organica del tessuto imprenditoriale del Paese”, mentre il presidente della Camera di Commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti, ha parlato del legame che unisce l’Universitas Mercatorum al programma Industria 4.0 “Per sua natura – ha commentato Tagliavanti – l’ateneo si rivolge al mondo dell’impresa e lo fa attraverso l’utilizzo delle più innovative tecnologie in campo di e-learning. Pertanto, incarna in pieno lo spirito del Piano Calenda”.

La cerimonia si è conclusa con l’intervento del segretario generale del Mibact, Carla Di Francesco, su “Beni culturali, Imprese, Formazione accademica” nel quale ha presentato “gli importanti risultati raggiunti dal ministero in termini di promozione del patrimonio culturale italiano, frutto anche del rinnovato dialogo tra Mibact e Miur”. “La salvaguardia e la valorizzazione – ha concluso Di Francesco – non possono prescindere da una buona formazione. La strategia vincente è di tenere vivo il dialogo tra il mondo accademico e quello della cultura”.

Per l’occasione, il direttore scientifico dell’Universitas Mercatorum, Francesco Fimmanò, ha presentato al pubblico il libro “La composizione della crisi da sovraindebitamento” della collana “Regole e Mercati”, scritto in collaborazione con Giacomo D’Attorre ed edito da Universita Mercatorum Press.