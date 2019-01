Commercio, Unioncamere: "Roma prima città per crescita del numero di imprese"

Sono 657.855 le imprese registrate al 31 dicembre 2018 nel Lazio, pari al 10,8% del totale delle imprese italiane. Nel 2018 le iscrizioni sono state 39.543 e le cessazioni 29.322 con un saldo positivo di 10.221 imprese. Il Lazio, in termini assoluti, è la prima regione italiana per crescita del numero delle imprese, seguita da Campania e Lombardia.

Tutte le province del Lazio registrano un valore positivo e superiore alla media nazionale (+0,52%), con Roma capofila in Italia. Nel 2018, nel dettaglio, la crescita del numero delle imprese è stata del +1,02% a Frosinone (489 imprese in più), del +0,81% a Latina (467 imprese in più), del +0,59% a Rieti (89 imprese in più), del +0,69% a Viterbo (260 imprese in più), con Roma che ha registrato un +1,81% (8.916 imprese in più), il tasso di crescita più alto tra le varie province, più del triplo rispetto alla media Italia.

"I dati diffusi oggi nel report di Unioncamere/Infocamere - sottolinea il presidente di Unioncamere Lazio, Lorenzo Tagliavanti - confermano la nostra regione prima per dinamicità imprenditoriale. Tutte le province del Lazio registrano una crescita del numero delle imprese positiva e superiore alla media nazionale. Dati sicuramente confortanti e da consolidare, ma non bisogna dimenticare che il sistema economico regionale e di Roma, in particolare, è stato colpito duramente dalla crisi. Una crisi lunga e pesante che non ha bloccato l'aumento del numero di lavoratori e delle imprese, ma ha impedito - finora - un percorso di vera rinascita economica generando una crescita imprenditoriale e occupazionale a basso valore, con un impatto negativo sul versante della qualità del lavoro e della sua capacità di produrre reddito. Su questo dobbiamo impegnarci senza pause".

"Le imprese nel Lazio continuano a crescere facendo registrare nel 2018 un saldo positivo di +10.221, un primato assoluto in Italia per la nostra regione, che è frutto della buona amministrazione e del grande lavoro portato avanti dalla Giunta Zingaretti. I dati diffusi oggi da Unioncamere, che danno al Lazio il ruolo di capofila in Italia per tasso di dinamicità delle imprese dimostrano che gli sforzi profusi da questa amministrazione stanno dando ottimi risultati anche dal punto di vista dello sviluppo economico del nostro territorio. Con una politica seria e rigorosa sui bilanci, una mirata programmazione degli investimenti e l'utilizzo dei fondi europei, la Giunta Zingaretti sta facendo del Lazio un modello da seguire nel nostro Paese. Continuano a nascere nuova realtà imprenditoriali perchè evidentemente sono state create le giuste condizioni affinchè possano svilupparsi e lavorare al meglio, contribuendo allo sviluppo dell'economia e alla crescita occupazionale della regione". Cosi' in un comunicato il consigliere dem alla Pisana, Eugenio Patanè.