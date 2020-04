Unicoop Tirreno, arriva la "spesa sospesa"

Da oggi, lunedì 27 aprile, fino al 31 maggio 2020 in tutti i 98 supermercati Coop - Unicoop Tirreno in Toscana, Lazio e Umbria partirà la campagna di solidarietà “La spesa SOSpesa”. Ogni cliente, una volta arrivato alla cassa, potrà donare 1 euro o 5 euro per “La spesa SOSpesa”. Il 31 maggio la Cooperativa raddoppierà l’importo totale raccolto in ogni singolo punto vendita e lo destinerà alle associazioni di volontariato locali che aiutano le persone in grave difficoltà economica, con generi di prima necessità.

La campagna riprende il nome dell’antica usanza napoletana del caffè sospeso che consiste nel lasciare un caffè pagato al bar per chi non può permetterselo. Per Unicoop Tirreno questa iniziativa si aggiunge alle altre attivate per rispondere all’emergenza Coronavirus, come il servizio gratuito di consegna della spesa a casa delle persone che non possono andare al supermercato (per le zone coperte vedere su unicooptirreno.it) in collaborazioni con Anci, Protezione Civile e le associazioni di volontariato territoriali e alla spendibilità dei buoni spesa emessi dai Comuni, che in Coop vengono scontati di un ulteriore 10%.