Under Armour sceglie Roma Est per l’apertura del primo store nella Capitale

Under Armour, brand americano di activewear, arriva finalmente a Roma. Per il suo primo store capitolino, il quarto in Italia, il brand sceglie il Centro Commerciale Romaest, in Via Collatina 858. A seguito dell’entusiasta accoglienza ricevuta per l’apertura dei primi due punti vendita, a Milano e a Bergamo, Under Armourdecide di continuare il suo piano di investimenti in Italia con l’obiettivo di aprire 20 brand house nei prossimi cinque anni. Il punto vendita, con una superficie espositiva di 300 metri quadri, è situato al secondo piano e offrirà al consumatore un’esperienza di acquisto multisport, ideata dal team di architetti dell’headquarter di Baltimora. Disponibile in negozio, che ha aperto ufficialmente oggi, il 12 aprile, un ampio assortimento delle linee training, running e basket della collezione Spring/Summer '18. Sarà presente anche una selezione della linea kid. “Siamo orgogliosi di ospitare il primo punto vendita romano di Under Armour. – Ha dichiarato Marco Torresan, direttore di Romaest. – Si tratta di un brand che contribuisce ad arricchire in modo significativo l’offerta shopping non solo del nostro centro commerciale, ma dell’intera area urbana, offrendo soluzioni performanti e di alto livello adatte anche agli sportivi più esigenti.” Romaest: GRA uscita 14 - 15 - Autostrada A24 uscita Ponte di Nona - Roma Lunghezza www.romaest.cc