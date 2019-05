Ubi Banca main sponsor del Teatro Olimpico di Roma: l'impegno dell'istituto verso il patrimonio artistico e la cultura

In quest’ottica rientra il sostegno al Teatro Olimpico di Roma, in qualità di main sponsor già dal 2018 ed anche per la stagione 2019/2020. “Sostenere la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale è un impegno che UBI Banca porta avanti in molte realtà significative del nostro Paese – spiega Silvano Manella, Responsabile della Macro Area Territoriale Lazio, Toscana e Umbria. - La sponsorizzazione del Teatro Olimpico rientra in questa logica di creazione di valore e di vicinanza che UBI Banca persegue anche a Roma grazie a tre Direzioni Territoriali e 92 filiali a servizio di oltre 200 mila clienti”.

In ambito nazionale la Banca supporta altre realtà di prestigio come il Teatro e l’Accademia del Teatro alla Scala, il Piccolo Teatro di Milano, la stagione Lingotto Musica di Torino e il Festival Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo. Inoltre a livello locale è al fianco delle principali istituzioni teatrali e culturali nei territori di riferimento.

UBI Banca sempre tra le iniziative culturali e artistiche ad alto valore aggiunto, vanta la Fondazione Ivan Bruschi di Arezzo, di cui riveste il ruolo di amministratore. La Fondazione è costituita dalla Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi, realtà affermata come museo dell’antiquariato, un unicum in Italia, e come polo espositivo dedito all’attuazione di iniziative dirette a diffondere l’educazione e l’istruzione in materia di arte e antiquariato.

Infine, UBI Banca è impegnata a condividere il proprio patrimonio d’arte, con aperture straordinarie dei palazzi storici, organizzazione di laboratori creativi per i giovani, prestiti e comodati di opere a favore di alcuni musei civici. Il patrimonio artistico di UBI Banca è composto da dipinti, sculture, disegni, installazioni, grafiche realizzate dal XIV al XXI secolo da artisti italiani e stranieri, opere provenienti dalle raccolte delle banche che, nel corso degli anni, sono entrate a far parte del Gruppo.

La collezione di UBI Banca è consultabile attraverso il sito arte.ubibanca.com e il profilo instagram @arteubibanca, due canali di comunicazione che mettono a disposizione del pubblico immagini e informazioni. Quale novità del mondo UBI Arte, è stato realizzato il nuovo libro sulla collezione dal titolo “True colors”. I colori della collezione d'arte di UBI Banca” che descrive alcune opere della collezione sulla base dei loro colori​. Il volume è disponibile anche in formato e-book sul sito arte.ubibanca.com, ed è promosso anche sul profilo Instagram @arteubibanca.