"Uber va bloccato": il tribunale di Roma fa godere i tassisti

Uber entro dieci giorni sarà bloccato in tutta Italia: lo ha deciso il Tribunale di Roma che ha accolto il ricorso presentato dalle associazioni dei tassisti. I sindacati di categoria avevano infatti denunciato l'app della società californiana per concorrenza sleale. La decisione si aggiunge a un’altra del Tribunale di Torino di poche settimane fa, con cui era stato ribadito il divieto per il servizio Uber Pop. Di conseguenza in questo momento l’uso dei servizi di Uber per muoversi in città è di fatto vietato in Italia.

uber roma

I giudici accogliendo il ricorso hanno quindi deciso di bloccare il servizio Uber Black, ovvero le berline con autista attive a Roma e Milano, e le app analoghe Uber-Lux, UberSelect, Uber-Suv, Uber-Van, Uber-X e Uber-XL.

La società californiana è pronta a fare ricorso. “Siamo allibiti – afferma Uber – per quanto annunciato dall’ordinanza, che va nella direzione opposta rispetto al decreto Milleproroghe e alla normativa europea. Faremo appello contro questa decisione, basata su una legge vecchia di 25 anni e che non rispecchia più i tempi, per permettere a migliaia di autisti professionisti di continuare a lavorare grazie all’app di Uber e alle persone di avere maggiore scelta”.

uber roma

"Ora – aggiunge la app con sede a San Francisco – il governo non può perdere altro tempo ma deve decidere se rimanere ancorato al passato, tutelando rendite di posizione, o permettere agli italiani di beneficiare di nuove tecnologie come Uber".