Turismo, dalla giunta ok a misure per promuovere la Capitale nel mondo

Incentivare la crescita dei flussi turistici di qualità a Roma per aumentare la competitività, promuovere l’immagine di Roma sui mercati emergenti attraverso la partecipazione a fiere e workshop, valorizzare l’economia del territorio coinvolgendo le imprese romane e laziali in processi di internazionalizzazione. Sono i tre obiettivi del provvedimento votato in Giunta per il sostegno di piani innovativi per lo sviluppo del turismo sostenibile, anche attraverso una più stretta collaborazione con le imprese.

A commentare le nuove misure l'assessore a Commercio e Turismo, Adriano Meloni. "Promuovere l’immagine della Capitale nel mondo e rafforzare il rapporto con gli operatori del settore ci aiuteranno a intercettare nuovi flussi turistici e nuovi investimenti. Basti pensare che da solo il turismo congressuale in Italia genera una ricaduta economica pari a 60 miliardi di euro. A Roma abbiamo un polo di eccellenza, che oltre al quartiere fieristico può contare oggi anche sul Convention Center La Nuvola. Con questo piano di marketing sui mercati italiani e stranieri diamo vita ad una nuova stagione di sviluppo delle imprese, del Made in Rome e della grande bellezza della nostra città".