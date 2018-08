Trasporto disabili e scolastico, 200 lavoratori senza stipendio. Filt Cgil: "Il Comune trovi una soluzione"

Senza gli stipendi di giugno, luglio e la 14esima mensilità. Per questo per i circa 200 lavoratori della società Tundo Vincenzo spa, che svolge servizio di trasporto disabili e scolastico su lotti messi a gara da Roma Capitale, è scattato lo sciopero. Lo comunica in una nota la Segreteria Filt Cgil Rieti Roma Est valle dell’Aniene: "A pochi giorni dall’inizio dell’anno scolastico e alla ripresa di tutte le attività aziendali i lavoratori non hanno ancora percepito gli stipendi di giugno, luglio e 14ma mensilità 2018". Il sindacato "a fronte del grave inadempimento della società è stata costretta a proclamare una prima azione di sciopero di 4 ore per il giorno 17 settembre 2018".

Il tutto "nonostante i vari tentativi di attivazione di un tavolo di confronto con la società e i competenti assessori comunali per risolvere definitivamente gli ormai continui ritardi nell’erogazione degli stipendi". Un quadro "drammatico" per la Filt Cgil che "chiede a Roma Capitale un impegno definitivo alla risoluzione dell’ormai cronico problema del salario, attraverso una clausola di salvaguardia da inserire nelle future gare che preveda gravi sanzioni in caso di mancato o ritardato pagamento delle retribuzioni. Le circa 200 lavoratrici e lavoratori ormai allo stremo dicono 'basta' e chiedono la certezza del diritto alla retribuzione degno di una Capitale Europea e le Istituzioni debbono farsene carico senza voltarsi dall’altra parte e far finta di non vedere".