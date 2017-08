Tradurre in inglese i proverbi romani: have fun!

Ecco un gioco divertente e utile per esercitarci con l’inglese: traduciamo i proverbi romani! Gli esempi che seguono sono stati forniti dagli studenti della scuola di Roma Wall Street English, dove è stato sviluppato un metodo di apprendimento rapido ed efficace che aiuta gli iscritti a parlare liberamente inglese senza timidezze o indugi anche grazie a giochi simpatici e creativi come questo. Per ulteriori informazioni sui corsi di inglese a Roma clicca qui.

Male nun fa, paura nun avé: Don’t hurt anyone, don’t fear anything

Cominciamo con un bel detto dal contenuto positivo: non fare del male e non dovrai avere paura di nessuno. Comportarsi bene con gli altri è il modo migliore per non attirare su di sé l’odio altrui.

Nun te bagnà a capoccia che te se gonfia la segatura: Don’t wet you’re head, the sawdust will swell up

Passiamo a un altro aspetto del romanesco con questo esempio fra i tanti dei variopinti insulti che solo i romani sanno creare: dire a una persona di non bagnarsi la testa altrimenti gli si gonfia la segatura è un bel modo per dire a qualcuno che è così stupido che al posto del cervello ha la segatura.

Te parcheggio ‘na mano in faccia (I’ll park my hand on your face); Te mischio come un mazzo de carte (I’ll shuffle you like a card deck); Te rivorto come ‘n carzino (I’ll turn you inside out like a sock); Te apro come ‘na cozza (I’ll open you like a mussel)

Ecco una carrellata, non certo esaustiva, dei tanti modi con cui un romano può minacciare un’altra persona di picchiarla. SI sa, i romani sono di buon cuore, ma è meglio non farli arrabbiare!

Se pijeno più mosche co’n pizzico de mèle che co ‘n barile d’aceto: You can catch more mosquitos with a bit of honey than with a drum of vinegar

Torniamo a parlare dell’animo buono di Roma con questo detto che dice che si catturano più mosche con un po’ di miele che con un barile di aceto e che significa che si ottiene di più con la gentilezza che con la cattiveria.

Li quattrini sò come la rena, na soffiata e voleno: Money are like sand, a little blow and they fly away

Vediamo ora un proverbio romani di saggezza popolare che sottolinea la facilità con cui I soldi vengono spesi: i soldi sono come la sabbia, un colpo di vento e volano via.

A ttutto c’è arimedio fora ch’a la morte: You can fix everything, except death

Ancora saggezza popolare dal significato positivo: a tutto c’è rimedio tranne che alla morte. A prima vista sembra un detto tetro, ma il suo significat è che non bisogna disperare perché le cose posso possono sempre miglioarre e risolversi, solo la morte è definitiva.

