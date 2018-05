The beauty of the noise in concerto

THE BEAUTY OF THE NOISE

2 giugno | FOYER A h 23:00 (30’)

Piero Lanzellotti, Simone Angelucci, Daniele Angelucci

The beauty of the noise nascono dalla necessità di esternare il rumore che è dentro ognuno di noi; il rumore della vita,quella vera fatta di sogni e di passioni. Il rumore di un no detto a chi vuole privarci dei nostri sogni e ruba il nostro tempo. Il rumore di un grido per chi non è qui con noi.