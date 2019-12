Terza edizione dei Bimboinviaggio Awards: premiate le migliori strutture per famiglie del 2019

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Grande successo per la terza edizione dei Bimboinviaggio Awards 2019 che quest’anno si è tenuta nella splendida cornice del Grand Hotel Palace di Roma. E’ un trionfo per l’Italia che si attesta come il Paese dell’eccellenza nell’ospitalità per famiglie, premiate infatti nel panorama internazionale tutte strutture italiane altamente specializzate e qualificate per l’accoglienza dei bambini.

Bimboinviaggio.com, leader in Italia nella selezione delle migliori strutture family friendly, ha premiato con il premio Preferred i 10 hotel, resort, villaggi e camping che nel corso del periodo settembre 2018/settembre 2019 hanno ottenuto il maggior consenso da parte delle famiglie a livello internazionale. Indicatore del consenso è il numero di richieste di preventivo pervenute alle strutture tramite la piattaforma Bimboinviaggio. Con il premio Excellent vengono premiati invece i 5 hotel che eccellono nella gamma dei servizi offerti alle famiglie.

Di seguito la lista completa dei 15 vincitori:

1) PREMIO PREFERRED FAMILY FRIENDLY HOTEL & VILLAGE:

Seapark Spa Resort 4* - Giulianova (Abruzzo)

E’ un hotel perfetto per le famiglie, non troppo grande, accogliente con un ottimo centro wellness e con una ristorazione di ottimo livello. Offre tre piscine, giochi, attività didattiche e creative, sport e divertimento. Dispone di una grande zona verde, parco giochi e baby park.

La Bandita Country Hotel 3* - Bettolle-Sinalunga (Toscana)

Family hotel con camere tematiche, offre corsi di cucina e pasticceria, una biblioteca con letture mirate e un’area relax interna e esterna. Basta poi alzare gli occhi per scoprire come davanti alla proprietà faccia bella mostra di sé una grande area verde e panoramica che insieme alla piscina rappresentano la zona più amata dalle famiglie nella quale vengono svolte le tante attività che la fantasia dei proprietari mette in campo nelle varie stagioni dell’anno.

Hotel Continental 3* – Senigallia (Marche)

Si trova lungo una bellissima spiaggia attrezzata con casette, scivoli e giochi gonfiabili per far divertire in totale sicurezza i bambini, inoltre offre un divertente galeone dei pirati per indimenticabili momenti di gioco in allegria e sicurezza. C’è la possibilità di far partecipare i bimbi a corsi di nuoto, giocare a tennis, tutte occasioni preziose per stare bene e trovare nuovi amici.

Hotel Club La Villa 3* - Villa Rosa di Martinsicuro (Abruzzo)

Struttura molto accogliente che offre relax e coccole a tutta la famiglia, la giornata inizia con una generosa colazione, prosegue sulla spiaggia e in piscina con la piacevole e mai invadente animazione dello staff. I bambini entrano nel Club degli Orsetti, un Mini Club tematico ed esclusivo. Qui le famiglie possono sperimentare un soggiorno divertente, ricco di gioco, di emozioni e di scoperte.

Camping Village Riva Verde 4* - Altidona (Marche)

Attrezzato con ogni comfort dispone perfino di un enorme Acquapark con castelli, scivoli e giochi d’acqua per bambini, senza dubbio è la meta ideale per famiglie. Uno staff di animazione altamente professionale coinvolge grandi e piccini dal mattino alla sera con un programma di intrattenimento, attività sportive, tornei, giochi e spettacoli.

Argentario Camping Village – Albinia (Toscana)

Si trova sulla lingua di terra che unisce il promontorio dell’Argentario alla terra ferma, di fronte all’isola del Giglio. All’interno del villaggio si trovano una grande piscina su tre livelli, piscina per bambini e vasca idromassaggio, un parco giochi, Mini Club e Junior Club.

Alpino Baby Family 3* superior - Andalo (Trentino)

E’ un hotel con ambiente familiare a misura di bambino che offre un’area giochi interna di 200 mq, aperta tutto il giorno e con presenza di personale qualificato; il giardino di Gaia, un ampio spazio esterno di oltre 700mq con vari giochi in legno e tante attenzioni per i bambini e chi li accompagna.

Costa del Salento Village 4* - Marina di Ugento (Puglia)

Il Costa del Salento Village sorge nel cuore del Salento. Situato a Lido Marini, ridente e soleggiata località lungo la bellissima costa ionica salentina, caratterizzata da una baia con una lunghissima spiaggia di sabbia bianca fine dalle acque limpide di impareggiabile bellezza. Il villaggio con i tanti servizi dedicati alle famiglie è una meta sicura per chi cerca una struttura al mare adatta anche ai più piccoli.

Family Hotel La Grotta 4* - Vigo di Fassa (Trentino)

L’hotel offre sistemazioni tradizionali e le camere sono dotate di tutti i comfort per vivere l’atmosfera di una baita di montagna. In particolare alcune camere sono a tema come le Family Marmotta dove il tavolo ricorda un fungo o la Suite Scoiattolo dove le sedie sono foglie, il tavolo un fiore e le pareti boschi. L’animazione dedicata ai piccoli è sempre attenta e professionale, tanti sono i laboratori creativi organizzati e al ristorante i bambini possono deliziarsi con il menu bimbi.

Villaggio Orizzonte 4* - Follonica (Toscana)

Il villaggio si trova a poche centinaia di metri da un’ampia spiaggia di sabbia, costeggiata da una folta pineta e premiata con la bandiera blu per la qualità di acque e servizi. Ha 6 piscine , delle quali 2 con scivoli e 2 dedicate ai più piccoli, che vengono coinvolti anche nelle iniziative del Mini Club e nell’area giochi.



2) EXCELLENT FAMILY FRIENDLY RESORT 2019:

Gattarella Resort 4* - Vieste (Puglia)

Il Resort Gattarella per quel che riguarda il Sud d’Italia è davvero una struttura di eccellenza.

Per la nuova stagione estiva ha messo a punto una serie consistente di servizi e nuove attività per i bambini. Al già collaudato personale si sono aggiunte figure specializzate quali un pediatra e delle puericultrici professioniste. Le camere sono spaziose e in tutti i bagni sono presenti materiali igienizzanti. Al Gattarella Resort è possibile optare per la soluzione alberghiera o per la formula residence. Anche al ristorante tante attenzioni speciali sono dedicate alla famiglia menu bimbi e biberoneria con omogeneizzati e prodotti di alta qualità.

Nautilus Family Hotel 4* – Pesaro (Marche)

Hotel costruito secondo le regole della bioedilizia, è l’hotel in legno più alto d’Europa, offre ambienti luminosi e confortevoli che stimolano la sensazione di familiarità. Dispone di una piscina attrezzata e un’area verde con strutture ludiche in legno. Un ambiente confortevole ideale per le famiglie, con appositi servizi dedicati ai più piccoli fra cui biberoneria, baby e teen room, animazione, piscina attrezzata, Mini Club da 0 a 17 anni.

I Pini Family Park – Fiano Romano (Lazio)

Campeggio immerso nel paesaggio suggestivo delle colline romane, a pochi minuti dalle più famose attrazioni artistiche della zona. Elfy, la mascotte del Mini Club organizza per i bimbi giochi, feste e mille attività divertenti: face painting, spettacoli teatrali, acqua gym, baby dance.

VOI Arenella Resort 4* - Siracusa (Sicilia)

Ogni particolare della struttura e del programma giornaliero delle vacanze punta ad assicurare comfort e divertimento a grandi e piccoli. Il personale qualificato è lì per affiancare le famiglie e consigliarle nello sport e nelle attività creative, nei giochi e nelle scelte a tavola.

Hotel Rosa degli Angeli 3* – Pejo (Trentino)

Offre un ambiente piacevole, locali curati ed uno staff professionale pronto ad assicurare agli ospiti una vacanza perfetta. Dispone per i bimbi di ludoteca e offre il servizio di Mini Club, imperdibile la merenda con torte e biscotti fatti in casa, zucchero filato e i popcorn con i personaggi delle fiabe.

Secondo quanto emerso dall’analisi dell’Osservatorio di Bimboinviaggio.com, anche per il 2019, (1° ottobre 2018/30 settembre 2019) l’Italia rimane una delle mete preferite dalle famiglie italiane. Sono state ben 580.000 le richieste di prenotazione arrivate attraverso il portale. Le 7 Regioni più ambite dalle famiglie che seguono Bimboinviaggio sono state nell’ordine: Puglia, Toscana, Sardegna, Emilia Romagna, Trentino, Sicilia e Alto Adige; mentre tra i Paesi stranieri i 7 più richiesti sono stati: Grecia, Spagna, Francia, Austria, Croazia, Slovenia e Svizzera. Il mare continua ad essere la meta preferita dalle famiglie per le vacanze anche se è in crescita la richiesta della montagna nei mesi estivi come pure delle città d’arte. Aumentano le richieste per camping o formule glamping e i villaggi al mare in Italia come all’estero (purché con animazione italiana). Le consultazioni via mobile risultano sempre più diffuse e nel 2019 sono state infatti il 67,5% di quelle totali. Per quanto riguarda i servizi particolarmente apprezzati che determinano la scelta di una struttura (campeggio, villaggio, ecc.) risultano di grande importanza: l’animazione di qualità, il cibo a km zero, la natura e lo sport, la possibilità di effettuare corsi per familiarizzare o perfezionare discipline sportive, laboratori artistici e corsi di lingue. Un trend in crescita è la vacanza che preveda gite, escursioni o più in generale attività da fare insieme genitori e figli, come risultano in aumento le richieste di weekend nelle città d’arte grazie anche all’offerta museale che negli ultimi anni è stata arricchita con programmi studiati ad hoc per i bambini.



Bimboinviaggio.com ha lanciato gli Awards nel 2017 con l’intento di valorizzare il settore turistico e gli hotel, camping, resort e villaggi che si impegnano costantemente per realizzare i sogni delle famiglie in vacanza con i bambini. Ai vincitori dei Bimboinviaggio Awards 2019 è stata consegnata una targa di riconoscimento da Chiara Rosati, ideatrice e fondatrice del portale.

Bimboinviaggio.com si congratula con tutti i vincitori dando appuntamento alla prossima edizione 2020.