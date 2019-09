McDonald's e Chef Express verso la chiusura: a rischio i lavoratori della stazione Roma Termini

E' allarme per i lavoratori di Termini. La cessazione del contratto di locazione tra Grandi Stazioni e il marchio Chef Express comporterà la riconsegna di molti dei locali alla società proprietaria dello scalo romano. Verso lo chiusura una serie di marchi di riferimento a Termini: McDonald's Termini Galleria, Ristorante Gusto, Bar Galleria Centrale Mokà, Gourmet Mr. Panino, Pizzeria Rosso Sapore, Centro Produzione panini. In totale rischiano il posto di lavoro 220 persone.

A lanciare l'allarme le organizzazioni Sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl, UilTuCS- UIL che denunciano "la loro preoccupazione per la salvaguardia dei livelli occupazionali a seguito di una imminente disdetta/ cessazione del contratto di locazione stipulato dalla Chef Express Spa con la società Grandi Stazioni Retail Spa" .



La Chef Express Spa ha dichiarato che al netto delle nuove aperture previste, residua comunque un esubero pari al 50% del monte ore complessivo presso il sito della stazione Roma Termini"

In pratica, come già noto da tempo, Grandi Stazioni ha in programma alcuni lavori di rinnovamento delle strutture che attualmente ospitano i locali. Al loro posto dovrebbero sorgere dei nuovi format, prettamente gastronomici, ma al momento non si sa quanti di questi saranno gestiti da Chef Express. Anche per questo la società del gruppo Cremonini ha fatto presente che non sarà in grado di assorbire totalmente il monte ore attualmente occupato a Termini. Da qui i timori dei sindacati.

Timori a cui siaggiunge anche l'incertezza che l'azienda Autogrill ha esplicitato circa la scadenza delle concessioni previste per il 2020. "Va ricordato", spiegano i sindacati, "che sui locali autogrill di termini è già in essere un contratto di solidarietà e pur non essendo ad oggi dichiarati esuberi permangono i dubbi circa l'esito delle scadenze per il 2020".

Filcams Cgil, Fisascat Cisl, UilTuCS- UIL parlano di possibile dramma sociale per Roma. Cristina Silvestri di Fisascat Cisl a RomaToday: "Con lo scopo di scongiurare il rischio per il futuro occupazionale di tante lavoratrici e lavoratori con conseguenti ripercussioni per le loro famiglie, le organizzazioni sindacali richiederanno a Grandi Stazioni l'attivazione di un tavolo di confronto per la salvaguardia occupazionale".