Nasce Talent Garden Ostiense, il campus da 5000 metri quadri per combattere la fuga di cervelli

Talent Garden Ostiense è realtà. E' stato inaugurato lunedì pomeriggio il nuovo campus della piattaforma leader in Europa per il networking e la formazione nell’ambito dell’innovazione digitale. All’inaugurazione sono intervenuti il Rettore dell’Università degli Studi di Roma Tre Luca Pietromarchi, la Sindaca di Roma Virginia Raggi, il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, il Ministro dell’Innovazione Paola Pisano e il Ministro per i beni e le attività culturali Dario Franceschini.

“Vogliamo essere motore del cambiamento nell’ambito dell’innovazione creando luoghi fisici che supportino la creazione di connessioni, offrendo un’alternativa concreta a chi dall’Italia guarda al resto del mondo creando un ponte verso e da i centri dell’innovazione internazionale”, ha dichiarato Davide Dattoli CEO e co-founder di Talent Garden”.

Il campus Ostiense, il ventiseiesimo in Europa, il più grande d’Italia con i suoi 5.000 metri quadri, rappresenta un importante investimento sull'ecosistema digitale romano che, nelle intenzioni dell'azienda, verrà connesso all'ecosistema europeo con l’obiettivo di rendere Roma un polo di riferimento per il mondo dell’innovazione e del digitale ed una città attrattiva per le realtà internazionali.

L'area è un ex complesso industriale ed è di fatto immerso in un panorama di archeologia industriale, nei pressi del Gazometro, in via Ostiense. Il campus copre una superficie di 5.000 mq e avrà 300 postazioni ed è dotato di una sala eventi a disposizione della città e terrazze e café a disposizione della community dove sarà possibile per incontrarsi e fare networking. La location permette di raggiungere il campus in modo semplice: Talent Garden Ostiense, infatti, nasce di fronte alla fermata metro B Garbatella, tra Piramide e San Paolo. Sette linee di autobus che transitano su Via Ostiense che collegano con l'EUR, con il Centro e con Roma Nord direttamente.

Ad oggi a Roma ci sono due campus: Talent Garden Poste Italiane, in zona piazza Mazzini, e Talent Garden Cinecittà. A fronte del processo di cambiamento di Roma e della creazione di un nuovo polo digital/design in zona Ostiense, è stata naturale l’evoluzione coprendo anche questa nuova zona. Ciascun campus ha poi degli elementi che si basano sulle necessità e su quello che è rilevante a livello locale: un modello quindi che ha un chiaro elemento “global” che viene adattato con una forte componente “local”, definita sulle esigenze della città e della community: dalla presenza dei parcheggi del campus di Ostiense ai corsi della Innovation School che sono costruiti sulla base della richiesta locale.

Inoltre anche a Roma Ostiense come per gli altri Campus vale la possibilità per i membri di accedere a tutta la rete europea con la stessa membership. “Noi di Talent Garden crediamo che la ricetta vincente per trattenere i talenti sia composta dal network, dalla creazione dell’ecosistema internazionale e dalla formazione”, dichiara Lorenzo Maternini, Vice President Global Sales & Country Manager Italy Talent Garden. “Una formazione verticale e specialistica basata sul digitale e sulle nuove tecnologie capace di rispondere alle reali richieste del mercato è alla base dell’offerta della nostra Innovation School che da settembre abbiamo portato anche qui a Roma e in cui contiamo di formare oltre 1.000 persone in due anni sui temi del digitale e dell’innovazione tecnologica.

All’interno del Campus sono già attive le partnership con istituzioni universitarie e corporate come l’Università degli Studi Roma Tre, Accenture, Acea, ENI, FabLab Roma, Leonardo, Poste Italiane. L’Innovation School, attiva da settembre, offre un pacchetto di corsi a studenti e professionisti che già lavorano e vogliono aggiornarsi con percorsi full time e part time e masterclass. I primi corsi sono indirizzati a chi cerca competenze di User Experience Design, Digital Marketing e User Interface Design. Il 22 Ottobre partirà la masterclass in Digital Law.