Studio Legale Doraci, leader nel risarcimento danni

I casi suscettibili di risarcimento danni trattati dallo studio sono principalmente quelli di incidente stradale, responsabilità medica e Infortunio sul lavoro, sia che si tratti di esito mortale o di invalidità permanente.

I due punti cardine su cui si basa il successo sono: “Ottenere ragione circa la responsabilità” e “ottenere il massimo del risarcimento” tramite la valorizzazione del danno e/o la sua personalizzazione. Se consideriamo infatti che in tutti e tre le casistiche, la responsabilità è difficilmente pacifica e certa, essere specializzati solo in questo e avvalersi dei migliori specialisti (medici legali, esperti di cinematica, ingegneri di sicurezza sul lavoro…) porta a risolvere con risultati di spicco casi apparentemente difficili o impossibili. Una volta ottenuto ragione o anche parte di esso, assume importanza fondamentale la valorizzazione del danno (o della sofferenza in incidenti mortali), e la sua personalizzazione massima che solo con competenza ed esperienza nel tempo si riesce a massimizzare.

Proprio in quest’ottica e con questa dedizione, lo studio è riuscito ad ottenere risarcimenti milionari anche in incidenti apparentemente impossibili come tamponamento senza tentativo di frenata e con assunzione di alcool, investimento di pedone in strada con divieto per i pedoni, scontro in rotonda con mancata precedenza e cosi via.

Tali casi hanno avuto riscontro anche della stampa e della cronaca online proprio per la loro complessità e successo basato sul risalto dei dettagli determinanti.

