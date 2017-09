Studiare l’inglese a Roma: mai stato così facile!

La conoscenza della lingua inglese al giorno d’oggi è fondamentale in ogni caso, ma a maggior ragione in una città come Roma, dove le opportunità di lavoro sia nell’ambito del turismo sia in altri ambiti sono molte più numerose per chi conosce bene la lingua anglosassone. I corsi e le scuole di inglese a Roma sono moltissime e le opportunità di migliorare si presentano a tutti a prescindere dall’età, dagli impegni quotidiani e dal livello di partenza.

I corsi di inglese a Roma di Wall Street English, infatti, prevedono la creazione di un piano di studio personalizzato per ognuno degli iscritti in base alle sue esigenze di apprendimento e ai suoi obiettivi. Una scuola di inglese con alle spalle 40 anni di esperienza nell'insegnamento delle lingue, dove viene applicato un metodo di insegnamento basato sull’acquisizione naturale della lingua che è garanzia di ottimi risultati come dimostrano le opinioni e recensioni della scuola di inglese di Roma delle centinaia di studenti che ogni anno si affidano a Wall Street English.

I corsi di inglese si adattano ad ogni esigenza: dai corsi intensivi, a quelli serali, dai corsi full immersion a quelli di business english. Si può scegliere fra corsi di inglese per adulti o per ragazzi, ma anche corsi aziendali e per l’ottenimento delle certificazioni di inglese riconosciute in tutto il mondo come IELTS, TOEFL, BULATS, TOEIC ecc. Ogni iscritto può scegliere gli orari che preferisce e può partecipare sia a lezioni individuali sia a lezioni in piccoli gruppi e, in entrambi i casi, la scuola garantisce ampio spazio alla conversazione in inglese.

Per chi ha impegni tutto il giorno l'ideale sono i corsi di inglese serali a Roma, oppure per chi ha poco tempo in generale la soluzione può essere quella dei corsi full immersion, studiati appositamente per rafforzare e migliorare nel minor tempo possibile le conoscenze linguistiche. Questi corsi intensivi di inglese garantiscono risultati ottimali nel giro di soli tre mesi o anche meno a seconda dei propri obiettivi, proprio grazie al metodo di insegnamento messo a punto da Wall Street English, che fa sì che l’apprendimento risulti molto più facile e veloce rispetto ai tradizionali metodi di insegnamento delle lingue. Se l’obiettivo è invece quello di migliorare la lingua a livello professionale, invece, il corso di business english è costruito ad hoc. I corsi di questo tipo sono sia dedicati alle aziende che hanno specifici bisogni di formare il proprio personale sia ai singoli utenti che vogliono fare un passo avanti nel mondo del lavoro.

La scuola offre anche corsi di preparazioni specifici per ottenere le diverse certificazioni di inglese e i partecipanti hanno accesso alle piattaforme online dove allenarsi con gli esercizi richiesti dai vari esami di inglese e hanno a disposizione lezioni private con i docenti madrelingua per prepararsi al meglio al superamento dei test. La struttura moderna e la migliore tecnologia rendono questa scuola la migliore scelta per chi vuole imparare l'inglese a Roma.

Per maggiori informazioni rivolgersi a:

Wall Street English Roma Repubblica

Via Pastrengo, 34

Sito web: http://www.wallstreet.it/scuola-inglese-roma-repubblica/

Tel: 06.87.72.45.31

Orari : Lunedì - Venerdì: dalle 9.00 alle 21.00 Sabato: dalle 9.00 alle 16.00