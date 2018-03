Stefano Brinchi nuovo presidente e Ad di Roma Servizi per la Mobilità

Il consiglio di amministrazione di Roma Servizi per la Mobilità ha nominato, oggi pomeriggio, l'ingegner Stefano Brinchi amministratore delegato della società. Brinchi, come primo atto della sua gestione, ha ricevuto dal Cda il via libera per la preaccettazione della convenzione che consentirà di ottenere 14 milioni di fondi europei Por Fesr.

Brinchi, 44 anni - già nominato, la scorsa settimana, presidente di Roma Servizi per la Mobilità dal socio unico Roma Capitale - nel 2000 si è laureato in ingegneria civile-trasporti, con 110 e lode, all'università La Sapienza di Roma. Nel 2001 è entrato nella Sta, all'epoca azienda municipalizzata, per poi esercitare la professione in realtà private.

Nel 2004 è tornato alla Sta ed è poi confluito, in seguito alle varie fusioni tra aziende, prima in Atac, nel 2006, e poi in Roma Servizi per la Mobilità, nel 2010, dove è stato responsabile della struttura pianificazione della mobilità e trasporto pubblico. Brinchi sarà presidente del consiglio di amministrazione composto anche da Paolo Cellini e Barbara Ciardi, già nominati nel 2017.