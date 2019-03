Lo Startup Europe Week 2019 fa tappa a Roma: tutte le info sull'evento dedicato alla nuova imprenditoria  

Approda domani in Campidoglio presso la Sala della Protomoteca la Startup Europe Week 2019, nuova edizione dell'evento che dall'11 al 15 marzo celebra l'imprenditoria innovativa in 250 città del vecchio continente.

L'iniziativa, promossa da Startup Europe e dalla Commissione Europea, è patrocinata dall'Assessorato allo Sviluppo economico, Turismo e Lavoro di Roma Capitale. Focus quindi sulla promozione della cultura imprenditoriale, del business, del rischio d’impresa, ma anche su intraprendenza e innovazione, due chiavi di successo nell’ecosistema startup.

"Startup Europe Week Rome 2019 è strategica per la capitale: il luogo d’incontro perfetto fra imprenditori, startupper, studenti e giovani talenti con un progetto in cantiere. Un vero e proprio catalizzatore di contatti e idee, dove la creatività dei più giovani può incontrare l’esperienza e il know how di realtà già lanciate. Per questo si tratta di un evento gratuito e aperto a tutti, nello spirito di poter fornire il giusto spunto ai nuovi attori dell’ecosistema startup. Innovare per vincere: è l’ottica con la quale stiamo mettendo a disposizione di coworking, startup e fablab spazi pubblici da rigenerare. Mettiamo a sistema tutte le risorse per moltiplicare il potenziale di Roma, facendone la capitale dell’azienda 4.0 e del venture capital. Un assist importante ci viene, in tal senso, dal miliardo di euro messo a disposizione dal ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio per le aziende innovative e le startup" dichiara Carlo Cafarotti, Assessore allo Sviluppo economico, Turismo e Lavoro di Roma Capitale.

In Sala della Piccola Protomoteca sarà allestita invece la Askroom, spazio concepito per chi intende sviluppare il proprio progetto ricevendo consigli da professionisti di settore, imprenditori, specialisti di marketing, legali, developers, business strategist, esperti di user experience e finanziamenti.

Per iscriversi all'evento ecco il link: https://sewrome2019.eventbrite.it/